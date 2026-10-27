Veraguas Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 11:00

Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba, en Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud preliminar 5.7, localizado a 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.

Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba

Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba

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De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó a 19 kilómetros al noreste de isla Coiba, en el Pacífico panameño.

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¿Dónde se registró el sismo cerca de isla Coiba?

Los datos preliminares proporcionados por el Instituto de Geociencias son los siguientes:

  • Magnitud: 5.7 (preliminar).

  • Hora: 10:26 a.m.

  • Profundidad: 5 kilómetros.

  • Ubicación: 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones de los parámetros del sismo.

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