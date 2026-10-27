Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba, en Panamá

Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró a las 10:26 a.m. cerca de isla Coiba, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).
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¿Dónde se registró el sismo cerca de isla Coiba?
Los datos preliminares proporcionados por el Instituto de Geociencias son los siguientes:
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Magnitud: 5.7 (preliminar).
Hora: 10:26 a.m.
Profundidad: 5 kilómetros.
Ubicación: 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.
Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.
Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones de los parámetros del sismo.