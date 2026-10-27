Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba, en Panamá

Sismo de magnitud 5.7 se registra cerca de isla Coiba

Un sismo de magnitud preliminar 5.7 se registró a las 10:26 a.m. cerca de isla Coiba, según informó el Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGCUP).

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento sísmico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y su epicentro se localizó a 19 kilómetros al noreste de isla Coiba, en el Pacífico panameño.

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¿Dónde se registró el sismo cerca de isla Coiba?

#LoÚltimo El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá, @igcpanamaup reportó a las 10:26 a.m. un sismo de magnitud prelimninar 5.7, a una profundidad: de 5 kilómetros, localizado a 19 kilómetros al noreste de Isla Coiba. pic.twitter.com/1fcGuO3k3E — Telemetro Reporta (@TReporta) October 27, 2026

Los datos preliminares proporcionados por el Instituto de Geociencias son los siguientes:

Magnitud: 5.7 (preliminar).

Hora: 10:26 a.m.

Profundidad: 5 kilómetros.

Ubicación: 19 kilómetros al noreste de isla Coiba.

Hasta el momento, la información proporcionada no incluye reportes sobre daños materiales o personas afectadas.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones de los parámetros del sismo.