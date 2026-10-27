Migración expulsa a alias "D-Max", colombiano condenado a más de 40 años de prisión y buscado por Interpol

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó de Panamá al ciudadano colombiano Juan Carlos Castillo Vaca, alias "D-Max", para entregarlo a las autoridades de Colombia, donde deberá responder por los delitos que se le imputan. El extranjero cuenta con una condena de más de 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol.

Castillo Vaca fue identificado y retenido en septiembre pasado por la Unidad de Perfilamiento y Análisis de Protección Fronteriza del Servicio Nacional de Migración, tras labores de verificación y cotejo de información realizadas en coordinación con organismos de cooperación internacional.

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¿Quién es alias "D-Max", expulsado de Panamá?

De acuerdo con las autoridades, Juan Carlos Castillo Vaca es señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Dimax, que opera principalmente en la ciudad de Cali, Colombia.

El Servicio Nacional de Migración expulsó a Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias “D-Max”, para ser entregado a las autoridades de Colombia y que responda por los delitos que se le imputan en su país de origen.



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Al ciudadano colombiano también se le vincula con presuntos delitos relacionados con el narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y operaciones de préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como "gota a gota".

Migración coordina entrega de alias "D-Max" a Colombia

El Servicio Nacional de Migración explicó que la expulsión forma parte de los procedimientos de coordinación y cooperación internacional para atender los requerimientos de las autoridades competentes.

La medida busca dar continuidad a los trámites correspondientes en materia migratoria y de seguridad, así como facilitar la entrega del ciudadano colombiano a las autoridades de su país de origen.