Migración expulsa a alias "D-Max", colombiano condenado a más de 40 años de prisión y buscado por Interpol

El Servicio Nacional de Migración (SNM) expulsó de Panamá al ciudadano colombiano Juan Carlos Castillo Vaca, alias "D-Max", para entregarlo a las autoridades de Colombia, donde deberá responder por los delitos que se le imputan. El extranjero cuenta con una condena de más de 40 años de prisión y una notificación roja de Interpol.
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¿Quién es alias "D-Max", expulsado de Panamá?
De acuerdo con las autoridades, Juan Carlos Castillo Vaca es señalado como presunto cabecilla del grupo delincuencial Los Dimax, que opera principalmente en la ciudad de Cali, Colombia.
Al ciudadano colombiano también se le vincula con presuntos delitos relacionados con el narcotráfico a gran escala, homicidios, extorsiones y operaciones de préstamos ilegales bajo la modalidad conocida como "gota a gota".
Migración coordina entrega de alias "D-Max" a Colombia
El Servicio Nacional de Migración explicó que la expulsión forma parte de los procedimientos de coordinación y cooperación internacional para atender los requerimientos de las autoridades competentes.
La medida busca dar continuidad a los trámites correspondientes en materia migratoria y de seguridad, así como facilitar la entrega del ciudadano colombiano a las autoridades de su país de origen.