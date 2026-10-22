MiAmbiente reforzará vigilancia en 66 áreas protegidas de Panamá durante los Días Patrios

El Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) desplegará a más de 950 personas en 66 áreas protegidas del país, del 30 de octubre al 11 de noviembre, como parte del plan especial de cobertura por los Días Patrios, que contempla acciones de vigilancia, patrullaje, prevención de actividades ilícitas y atención a visitantes durante los días de mayor afluencia turística.

Se contará con la participación de 625 guardaparques, 50 jefes de áreas protegidas, colaboradores de las direcciones regionales y personal de apoyo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en coordinación con unidades de la Policía Ambiental, Rural y Turística, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) y el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN).

Las acciones se concentrarán en parques nacionales, refugios de vida silvestre, reservas forestales y otras áreas protegidas, entre ellas los parques nacionales Chagres, Soberanía, Camino de Cruces, Coiba, Volcán Barú, Santa Fe, Portobelo y San Lorenzo, donde se reforzará la presencia de personal para orientar a los visitantes, prevenir incidentes y proteger los ecosistemas.

Durante los Días Patrios se realizarán patrullajes terrestres y acuáticos, monitoreos ambientales y controles para prevenir la extracción ilegal de recursos naturales, los incendios y otras actividades que puedan afectar la biodiversidad.

Estas acciones también permitirán fortalecer el manejo de visitantes mediante la supervisión del cumplimiento de las normas de uso público, la verificación del pago de las tarifas de admisión y el control del acceso a los senderos habilitados, con el fin de garantizar una visita segura y ordenada a las áreas protegidas.

Asimismo, se fortalecerá la coordinación entre las direcciones regionales y los estamentos de seguridad para atender oportunamente cualquier tipo de incidente que se registre.

Horarios de visita a las áreas protegidas durante los Días Patrios

El horario de atención a los visitantes será de 7:00 a. m. a 4:00 p. m., mientras que en las áreas marino-costeras y en aquellas con condiciones físico-geográficas particulares que requieran mayores medidas de seguridad, el acceso estará permitido de 7:00 a. m. a 3:00 p. m.

MiAmbiente informa que, por el momento, se mantienen restringidos los accesos tanto al Refugio de Vida Silvestre de Isla Cañas, en la provincia de Los Santos, como a la Reserva Hídrica Cerro Los Picachos, en la provincia de Coclé.

De igual forma, se recomienda a la ciudadanía que, antes de visitar cualquier área protegida, se informe sobre su estado a través de las redes sociales, la página web de MiAmbiente o por medio del personal de guardaparques.