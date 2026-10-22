Alerta de ciberseguridad en Panamá: AIG advierte sobre dos fallas críticas que afectan a PHP

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) emitió una advertencia dirigida a instituciones públicas, empresas privadas, centros educativos y ciudadanos sobre vulnerabilidades de seguridad en PHP, una tecnología ampliamente utilizada para desarrollar sitios web y aplicaciones.

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La entidad recomendó mantenerse informados sobre las alertas y medidas preventivas publicadas en el portal oficial de respuesta a incidentes de seguridad informática de Panamá, CERT.PA.

¿Qué es PHP y por qué pueden ser peligrosas sus vulnerabilidades?

PHP es un lenguaje de programación utilizado en numerosos sitios web, plataformas digitales y sistemas de gestión de contenido.

Cuando se identifican fallas de seguridad en determinadas versiones o configuraciones, estas pueden representar riesgos para los sistemas que las utilizan, dependiendo de la vulnerabilidad y de las condiciones de explotación.

La Autoridad para la Innovación Gubernamental (@aigesinnovacion) advierte a entidades públicas, privadas, educativas y la ciudadanía en general sobre sobre las fallas de seguridad en PHP.



Pide mantenerse actualizados sobre las alertas y recomendaciones a través del… pic.twitter.com/6fWNAqaVp5 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 22, 2026

Entre los posibles riesgos de algunas vulnerabilidades informáticas se encuentran el acceso no autorizado, la exposición de información y la ejecución de código malicioso.

Sin embargo, la advertencia no significa que todos los sitios desarrollados con PHP estén comprometidos.

¿Qué recomienda la AIG ante las fallas de seguridad en PHP?

La AIG exhortó a las entidades públicas, privadas y educativas, así como a la ciudadanía, a mantenerse atentos a las recomendaciones oficiales de ciberseguridad.

Los administradores de plataformas que utilizan PHP deben verificar las versiones instaladas, revisar los avisos técnicos correspondientes y aplicar las actualizaciones de seguridad que resulten necesarias.

Las alertas y recomendaciones pueden consultarse en el portal oficial CERT.PA.

Hasta el momento, la información suministrada no precisa cuáles versiones de PHP están afectadas ni identifica una vulnerabilidad específica.