Alcaldía de Panamá inaugura primer centro para personas en situación de calle

Alcaldía de Panamá - Centro para personas en situación de calle

La Alcaldía de Panamá inauguró este jueves 22 de octubre de 2026 el primer Centro de Atención Integral para Personas Habitantes de Calle (CAIPHAC), ubicado en el corregimiento de Las Garzas, con capacidad para atender a 250 personas, distribuidas en 150 hombres y 100 mujeres.

El centro está dirigido a personas en situación de calle con problemas de dependencia de sustancias que decidan ingresar voluntariamente para recibir atención médica, psicológica y acompañamiento durante su proceso de rehabilitación y reintegración social.

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¿Qué servicios ofrece el nuevo centro para personas en situación de calle?

El CAIPHAC cuenta con un modelo de atención integral que incluye los siguientes servicios:

Medicina general: atención de las necesidades de salud de los beneficiarios.

Psicología y psiquiatría: acompañamiento especializado en salud mental.

Atención psicoterapéutica: apoyo durante los procesos de recuperación.

Trabajo social: seguimiento de los casos y fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

Acompañamiento espiritual: apoyo complementario para quienes participen en el programa.

El equipamiento del centro fue financiado con fondos obtenidos a través de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred).

Mayer Mizrachi anuncia ingreso de más personas al centro

Durante la inauguración, el alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que seis personas que durante años permanecieron en situación de calle ya se encontraban dentro de las instalaciones.

El alcalde también anunció que otras 15 personas se incorporarán este viernes 23 de octubre, como parte de la puesta en marcha del proyecto.

La iniciativa busca ofrecer atención continua y acompañamiento a las personas que decidan iniciar voluntariamente un proceso de recuperación.

Alcaldía de Panamá utilizará reconocimiento facial para identificar a beneficiarios

Como parte de las herramientas de gestión del centro, la Alcaldía de Panamá desarrolló una plataforma digital de reconocimiento facial que permitirá identificar a personas en situación de calle.

Según la entidad, las trabajadoras sociales utilizarán tabletas durante sus recorridos para facilitar el registro previo de los beneficiarios y la creación de expedientes electrónicos.

La herramienta formará parte de los procesos de seguimiento y atención social del programa.