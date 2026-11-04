Los Santos Nacionales -  4 de noviembre de 2026 - 10:22

Presunto crimen pasional es investigado en Pedasí tras muerte de dos hombres y una mujer

Una mujer de 46 años y su pareja de 31 fueron asesinados presuntamente por la expareja de la víctima en Pedasí, Los Santos.

Presunto crimen pasional es investigado en Pedasí.

Presunto crimen pasional es investigado en Pedasí.

Ana Canto
Por Ana Canto

Tres personas perdieron la vida en un hecho violento registrado en el distrito de Pedasí, provincia de Los Santos, que es investigado por las autoridades como un presunto caso de femicidio y homicidio, seguido de suicidio.

La noticia se conoció durante la mañana del martes 3 de noviembre de 2026, cuando residentes de la comunidad alertaron sobre lo ocurrido.

De acuerdo con la información preliminar, un hombre de aproximadamente 50 años llegó armado a la residencia de su expareja, una mujer de 46 años, y presuntamente disparó contra ella y su actual compañero sentimental, de 31 años.

Ambas víctimas fallecieron en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por los disparos.

Posteriormente, el presunto agresor se habría trasladado a su vivienda, donde, según los primeros informes, ingirió una sustancia tóxica que le provocó la muerte.

Ministerio de la Mujer activa protocolos tras hecho violento en Pedasí

El Ministerio de la Mujer informó que activó los protocolos de acompañamiento y seguimiento correspondientes tras conocer el caso registrado en Pedasí.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron las tres muertes, luego de recibir las alertas de residentes del sector.

Por el momento, no se han divulgado las identidades de las personas fallecidas ni mayores detalles sobre las diligencias realizadas.

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