¿No retiraste tu tarjeta PUNCH? IFARHU inicia entrega en Los Andes Mall este viernes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que los beneficiarios que no pudieron retirar su tarjeta PUNCH durante la jornada que les correspondía podrán hacerlo los días 6, 7 y 9 de noviembre de 2026, en Los Andes Mall.

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IFARHU: ¿Cuándo y dónde retirar las tarjetas PUNCH pendientes?

De acuerdo con el calendario anunciado por la institución, las jornadas se desarrollarán en las siguientes fechas:

Viernes 6 de noviembre

Sábado 7 de noviembre

Lunes 9 de noviembre

Las atenciones se llevarán a cabo desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m.

¿Quiénes pueden retirar su tarjeta PUNCH?

El IFARHU indicó que podrán acudir a estas jornadas los beneficiarios que cumplan con las siguientes condiciones:

No haber retirado su tarjeta PUNCH en la fecha que les correspondía.

Tener reflejado el saldo en la aplicación PUNCH.

Presentar su cédula de identidad.

Por ello, se recomienda verificar previamente el saldo disponible en la aplicación antes de trasladarse al punto de entrega.

Si no pudiste retirar tu tarjeta PUNCH cuando te correspondía, podrás hacerlo en Los Andes Mall los días 6, 7 y 9 de noviembre, siempre y cuando se te refleje el saldo en la aplicación PUNCH.



Recuerda llevar tu cédula de identidad al momento de retirar la tarjeta. pic.twitter.com/mQpHsB8i0J — IFARHU (@IFARHU) November 5, 2026

¿Para qué sirve la tarjeta PUNCH del IFARHU?

PUNCH es una plataforma de billetera digital vinculada a la Caja de Ahorros que facilita el acceso a los recursos económicos de programas de asistencia educativa, como el PASE-U y otras becas del IFARHU.

Mediante la aplicación, los beneficiarios pueden consultar su saldo, mientras que la tarjeta permite utilizar los fondos disponibles de acuerdo con las condiciones del servicio.

Con estas nuevas fechas, el IFARHU busca facilitar el retiro de las tarjetas a quienes no pudieron recibirlas durante las jornadas previamente asignadas.