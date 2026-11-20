Encuentro de bandas musicales en pedregal este sábado

El corregimiento de Pedregal , en la ciudad de Panamá, celebrará este sábado 21 de noviembre de 2026 la Vereda Gastronómica y Encuentro de Bandas Musicales, una actividad comunitaria que reunirá gastronomía local, presentaciones musicales y entretenimiento para toda la familia. La jornada se desarrollará en los predios de la Junta Comunal de Pedregal.

El evento comenzará a las 12:00 p.m. y se extenderá hasta las 9:00 p.m., con una programación que incluye venta de comidas tradicionales, presentaciones de bandas musicales y la participación de los artistas invitados DJ Terco y DJ Ito.

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¿Qué actividades habrá en la Vereda Gastronómica de Pedregal?

De acuerdo con la convocatoria de los organizadores, los asistentes podrán disfrutar de:

Vereda Gastronómica: venta de platos tradicionales y comidas locales.

Encuentro de Bandas Musicales: presentaciones en vivo de agrupaciones musicales.

Animación musical: participación de DJ Terco y DJ Ito.

Ambiente familiar: espacio de convivencia para residentes y visitantes.

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¿Dónde y a qué hora será el evento en Pedregal?

Estos son los detalles de la actividad:

Fecha: sábado 21 de noviembre de 2026.

Horario: de 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Lugar: predios de la Junta Comunal de Pedregal, ciudad de Panamá.

Los asistentes que se movilicen en transporte público pueden consultar las rutas de MiBus que conectan con el sector de Pedregal y las alternativas de transporte disponibles desde la Línea 2 del Metro de Panamá.

Se recomienda a los conductores circular con precaución en las calles cercanas al lugar de la actividad debido a la posible concentración de visitantes durante la jornada.