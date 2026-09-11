Policía de Tránsito sanciona a conductores por incumplir normas sobre luces de vehículos

La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional hizo un llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones que regulan el uso de luces en los vehículos, así como la prohibición de colores no autorizados.
La Policía del Tránsito hizo un llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones que regulan el uso de luces en los vehículos y la prohibición de colores no autorizados.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 11, 2026
Durante operativos de fiscalización en distintos puntos, se brindó respuesta a las denuncias… pic.twitter.com/3cRr1XREwu