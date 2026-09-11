Panamá Nacionales -  11 de septiembre de 2026 - 15:49

Policía de Tránsito sanciona a conductores por incumplir normas sobre luces de vehículos

La Policía de Tránsito atendió las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales de autos con luces indebidas.

Policía de Tránsito sanciona a conductores.

Policía de Tránsito sanciona a conductores.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional hizo un llamado a los conductores a cumplir con las disposiciones que regulan el uso de luces en los vehículos, así como la prohibición de colores no autorizados.

Durante los operativos de fiscalización desplegados en distintos puntos del país, la institución atendió las denuncias ciudadanas difundidas en redes sociales y procedió a sancionar a los conductores que incumplen lo establecido en el Reglamento de Tránsito.

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