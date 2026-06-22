¡MAÑANA! Pandeportes habilitará pantallas gigantes para ver el Panamá vs. Croacia

El Instituto Panameño de Deportes ( Pandeportes ) habilitará este martes 23 de junio pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para la transmisión del partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 en Toronto, Canadá.

Para acceder a las instalaciones y disfrutar del encuentro de la selección, los aficionados deben cumplir con las siguientes pautas:

Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.

El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados. Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.

Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para el último compromiso de la fase de grupos programado para el sábado 27 de junio.

Sedes con pantallas gigantes:

Chiriquí: Gimnasio de La Basita

Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

Herrera: Estadio Los Milagros

Panamá: Gimnasio Roberto Durán

Colón: Estadio Mariano Bula

La transmisión del encuentro iniciará a las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional a través de las señales de televisión abierta de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio.

l a través de las señales de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio (90.9 FM y 106.3 FM).