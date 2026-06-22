Marea Roja Deportes -  22 de junio de 2026 - 10:46

¡MAÑANA! Pandeportes habilitará pantallas gigantes para ver el Panamá vs. Croacia

Mañana, Panamá se medirá ante Croacia, en su segundo partido del Mundial 2026, el cual podrá verse a través de las pantallas que habilitará Pandeportes.

Pandeportes habilitará pantallas gigantes para ver el Panamá en el Mundial 2026.

Pandeportes habilitará pantallas gigantes para ver el Panamá en el Mundial 2026.

@PANDEPORTES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) habilitará este martes 23 de junio pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país para la transmisión del partido entre Panamá y Croacia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026 en Toronto, Canadá.

¿Cómo ingresar a los estadios para apoyar a Panamá?

Para acceder a las instalaciones y disfrutar del encuentro de la selección, los aficionados deben cumplir con las siguientes pautas:

  • Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.

  • Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.

  • Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para el último compromiso de la fase de grupos programado para el sábado 27 de junio.

Sedes con pantallas gigantes:

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita

  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

  • Herrera: Estadio Los Milagros

  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán

  • Colón: Estadio Mariano Bula

La transmisión del encuentro iniciará a las 6:00 p.m. en todo el territorio nacional a través de las señales de televisión abierta de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio.

l a través de las señales de Telemetro y RPC TV, así como en las frecuencias de RPC Radio (90.9 FM y 106.3 FM).

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