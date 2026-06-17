Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció el procedimiento que deben seguir los fanáticos para asistir a los gimnasios públicos, donde se transmitirán en vivo y de forma gratuita los partidos de la Selección Mayor de Panamá en el Mundial 2026.
Para ingresar a los recintos deportivos habilitados con pantallas gigantes y disfrutar del debut y los siguientes encuentros de la "Marea Roja", los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:
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Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.
Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.
Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para los compromisos de la fase de grupos programados para los días martes 23 y sábado 27 de junio.
Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana
- Chiriquí: Gimnasio de La Basita
- Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
- Herrera: Estadio Los Milagros
- Panamá: Gimnasio Roberto Durán
- Colón: Estadio Mariano Bula