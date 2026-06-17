Panamá Nacionales -  17 de junio de 2026 - 12:49

Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá

Para ingresar a los recintos deportivos habilitados por Pandeportes con pantallas gigantes se deben cumplir los siguientes requisitos.

Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá.

Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) anunció el procedimiento que deben seguir los fanáticos para asistir a los gimnasios públicos, donde se transmitirán en vivo y de forma gratuita los partidos de la Selección Mayor de Panamá en el Mundial 2026.

Para ingresar a los recintos deportivos habilitados con pantallas gigantes y disfrutar del debut y los siguientes encuentros de la "Marea Roja", los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:

  • Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.

  • Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.

  • Próximas fechas: Las autoridades informaron que esta iniciativa se mantendrá vigente para los compromisos de la fase de grupos programados para los días martes 23 y sábado 27 de junio.

Estadios con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita
  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Herrera: Estadio Los Milagros
  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán
  • Colón: Estadio Mariano Bula
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