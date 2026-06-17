Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá.

Para ingresar a los recintos deportivos habilitados con pantallas gigantes y disfrutar del debut y los siguientes encuentros de la "Marea Roja", los interesados deben cumplir con los siguientes pasos:

Retiro de cintillos: El acceso se controlará mediante cintillos físicos, los cuales se podrán retirar de manera gratuita en las Oficinas Regionales de Pandeportes de cada provincia o directamente en las taquillas de los gimnasios seleccionados.

Horarios disponibles: Los fanáticos pueden acudir por sus cintillos de forma anticipada en los días previos o bien desde una hora antes del inicio de cada partido en el propio recinto.