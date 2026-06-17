Pantallas gigantes para ver a Panamá en el Mundial 2026: dónde están ubicadas

Este miércoles 17 de junio, Panamá debuta en el Mundial 2026 frente a la selección de Ghana. Para que nadie se pierda este histórico partido, se han habilitado pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país, con transmisiones en vivo a partir de las 6:00 p.m.

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) confirmó los siguientes puntos de encuentro a nivel nacional:

Chiriquí: Gimnasio de La Basita

Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera

Herrera: Estadio Los Milagros

Panamá: Gimnasio Roberto Durán

Colón: Estadio Mariano Bula

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, en Canadá, uno de los países coanfitriones de la Copa Mundial 2026 (junto a Estados Unidos y México).

La actividad es completamente gratuita; no obstante, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección los días martes 23 y sábado 27 de junio.