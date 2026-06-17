| Telemetro
Marea Roja Mundial 2026 -  17 de junio de 2026 - 10:14

Pantallas gigantes para ver a Panamá en el Mundial 2026: dónde están ubicadas

El partido Panamá vs. Ghana se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, en Canadá, desde las 6:00 p.m.

Pantallas gigantes para ver a Panamá en el Mundial 2026.

Pantallas gigantes para ver a Panamá en el Mundial 2026.

EFE
Ana Canto
Por Ana Canto

Este miércoles 17 de junio, Panamá debuta en el Mundial 2026 frente a la selección de Ghana. Para que nadie se pierda este histórico partido, se han habilitado pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país, con transmisiones en vivo a partir de las 6:00 p.m.

Sedes con pantallas gigantes para el partido Panamá vs. Ghana

El Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) confirmó los siguientes puntos de encuentro a nivel nacional:

  • Chiriquí: Gimnasio de La Basita
  • Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
  • Herrera: Estadio Los Milagros
  • Panamá: Gimnasio Roberto Durán
  • Colón: Estadio Mariano Bula

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, en Canadá, uno de los países coanfitriones de la Copa Mundial 2026 (junto a Estados Unidos y México).

La actividad es completamente gratuita; no obstante, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.

Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección los días martes 23 y sábado 27 de junio.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pandeportes explica cómo ingresar a las pantallas gigantes para apoyar a Panamá

Cierre de oficinas públicas este miércoles: Hasta qué hora trabaja el gobierno hoy

Instalan pantallas gigantes para ver los partidos de Panamá en el Mundial

Recomendadas

Más Noticias