Pantallas gigantes para ver a Panamá en el Mundial 2026: dónde están ubicadas

Este miércoles 17 de junio, Panamá debuta en el Mundial 2026 frente a la selección de Ghana. Para que nadie se pierda este histórico partido, se han habilitado pantallas gigantes en varios de los recintos deportivos más importantes del país, con transmisiones en vivo a partir de las 6:00 p.m.
- Chiriquí: Gimnasio de La Basita
- Veraguas: Estadio Omar Torrijos Herrera
- Herrera: Estadio Los Milagros
- Panamá: Gimnasio Roberto Durán
- Colón: Estadio Mariano Bula
El encuentro se llevará a cabo en el Estadio de Toronto, en Canadá, uno de los países coanfitriones de la Copa Mundial 2026 (junto a Estados Unidos y México).
La actividad es completamente gratuita; no obstante, el ingreso se realizará mediante un cintillo que podrá retirarse en la Oficina Regional de Pandeportes de cada provincia o en la sede del evento, una hora antes del partido.
Esta iniciativa se repetirá para los siguientes compromisos de la selección los días martes 23 y sábado 27 de junio.