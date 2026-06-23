La CSS anuncia que el Complejo Hospitalario impulsa terapias para recuperar el lenguaje

CSS realiza terapias grupales para recuperar el lenguaje después de un ACV.

La Caja de Seguro Social ( CSS ) resaltó que El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid implementa terapias grupales de logopedia dirigidas a pacientes con trastornos del lenguaje y secuelas motoras severas ocasionadas por accidentes cerebrovasculares (ACV).

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Esta iniciativa forma parte de un enfoque integral de rehabilitación que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes, ayudándolos a recuperar habilidades fundamentales para su comunicación y desenvolvimiento diario.

El programa combina diversas estrategias terapéuticas, entre ellas la crioterapia, la musicoterapia, ejercicios orofaciales y dinámicas cognitivas enfocadas en estimular funciones como la memoria, la atención y el lenguaje.

Rehabilitación integral de la CSS ayuda a pacientes a recuperar el habla

Los especialistas explican que estas terapias permiten fortalecer las capacidades comunicativas de los pacientes, además de favorecer la interacción social y la recuperación progresiva de funciones afectadas por los accidentes cerebrovasculares.

Actualmente, el servicio atiende a 12 pacientes por día mediante sesiones individuales y grupales, ofreciendo una atención personalizada de acuerdo con las necesidades de cada persona.

Las terapias grupales también fomentan la participación activa de los pacientes, promoviendo un entorno de apoyo y motivación que contribuye significativamente al proceso de recuperación.

Con este tipo de iniciativas, el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid reafirma su compromiso con la rehabilitación integral de los pacientes, incorporando herramientas terapéuticas innovadoras para favorecer su recuperación física, cognitiva y emocional.