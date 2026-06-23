IMA cerrará tiendas este miércoles 24 de junio por día feriado

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Herrera que la tienda permanente ubicada en Merca Chitré permanecerá cerrada este miércoles 24 de junio de 2026.
Contenido de interés: Agroferias del IMA para el 23 y 24 de junio en todo Panamá
IMA: cierre de oficinas públicas en Chitré
El decreto establece el cierre de oficinas públicas nacionales y municipales en el distrito, por lo que diversas instituciones suspenderán la atención al público durante la jornada. Entre ellas, el IMA confirmó la suspensión temporal de operaciones en su punto de venta de Merca Chitré.
Atención se reanuda el jueves
La entidad informó que la atención al público se reanudará el jueves 25 de junio de 2026 en su horario habitual, garantizando la continuidad del servicio tras el día feriado.
La celebración de San Juan Bautista es una de las festividades tradicionales del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, y cada año genera actividades culturales y religiosas que forman parte de la identidad local.