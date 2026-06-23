IMA cerrará tiendas este miércoles 24 de junio por día feriado

IMA cerrará tienda de Merca Chitré este 24 de junio por feriado de San Juan Bautista

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó a la población de la provincia de Herrera que la tienda permanente ubicada en Merca Chitré permanecerá cerrada este miércoles 24 de junio de 2026.

La medida responde a la aplicación del Decreto Ejecutivo N.° 38, mediante el cual se declara día feriado en el distrito de Chitré por la celebración del Santo Patrono San Juan Bautista.

Contenido de interés: Agroferias del IMA para el 23 y 24 de junio en todo Panamá

IMA: cierre de oficinas públicas en Chitré

El decreto establece el cierre de oficinas públicas nacionales y municipales en el distrito, por lo que diversas instituciones suspenderán la atención al público durante la jornada. Entre ellas, el IMA confirmó la suspensión temporal de operaciones en su punto de venta de Merca Chitré.

El IMA informa a la población de la provincia de Herrera, que el miércoles 24 de junio, la tienda permanente ubicada en Merca Chitré estará cerrada. #ConPasoFirme pic.twitter.com/0DQt6IkNOY — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 23, 2026

Atención se reanuda el jueves

La entidad informó que la atención al público se reanudará el jueves 25 de junio de 2026 en su horario habitual, garantizando la continuidad del servicio tras el día feriado.

La celebración de San Juan Bautista es una de las festividades tradicionales del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, y cada año genera actividades culturales y religiosas que forman parte de la identidad local.