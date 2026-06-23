Presidente Mulino llama a fortalecer la democracia y combate al crimen organizado en la OEA

Mulino denuncia deterioro democrático en Nicaragua y Cuba durante apertura de la Asamblea de la OEA

En la apertura de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , abordó temas clave sobre la situación democrática en la región, la seguridad hemisférica y el fortalecimiento de la cooperación internacional.

El mandatario se refirió al deterioro de la democracia y los derechos humanos en países como Nicaragua y Cuba, durante su intervención ante los representantes de los Estados miembros.

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Presidente Mulino: Llamado a la acción regional

Mulino expresó además su solidaridad con Bolivia y respaldó la creación de una comisión integrada por cancilleres y ministros de seguridad, con el objetivo de evaluar la situación en ese país.

En la apertura de la 56ª #AsambleaOEA, el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, habló sobre el deterioro de la democracia y derechos humanos en Nicaragua y Cuba.



Mulino además expresó su solidaridad a Bolivia y dijo que avaló "conformar una Comisión de Cancilleres y de… pic.twitter.com/U5xyZLRJ87 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

“Conformar una Comisión de Cancilleres y de Ministros de Defensa o de Seguridad Pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia”, planteó el presidente panameño. “Conformar una Comisión de Cancilleres y de Ministros de Defensa o de Seguridad Pública para que viajen lo más pronto posible a Bolivia”, planteó el presidente panameño.

Crimen organizado y narcotráfico como amenaza regional

El mandatario advirtió que el crimen organizado transnacional y el narcotráfico representan una amenaza directa para la estabilidad institucional de los países de la región.

Señaló que estas redes ilícitas corrompen estructuras del Estado, mueven grandes recursos financieros y erosionan la confianza ciudadana. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación en inteligencia, la coordinación judicial y los mecanismos de persecución financiera del delito.

Defensa del derecho internacional

“El crimen organizado transnacional y el narcotráfico amenazan directamente la estabilidad de nuestras instituciones, mueven muchos recursos financieros, corrompen estructuras del estado y erosionan la confianza ciudadana, es una realidad que enfrentamos todos, unos más que… pic.twitter.com/zDBIUBQNTA — Telemetro Reporta (@TReporta) June 23, 2026

Mulino también hizo énfasis en la importancia del respeto al derecho marítimo internacional, el libre tránsito y la libertad de comercio, señalando que estos principios no deben ser utilizados como instrumentos de presión política.

“Exigimos con toda fortaleza que esas detenciones cesen de inmediato”, expresó el mandatario en su discurso.

Panamá en el centro del debate hemisférico

La intervención del presidente panameño se dio en el marco de la 56ª Asamblea General de la OEA, donde representantes de todo el continente discuten temas relacionados con democracia, seguridad, desarrollo y derechos humanos.