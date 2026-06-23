Mundial 2026: escuelas se visten de rojo para apoyar a Panamá en su duelo mundialista ante Croacia

La emoción por la participación de Panamá en la Copa Mundial 2026 continúa creciendo en todo el país y las escuelas no han sido la excepción. Este martes, estudiantes de diversos centros educativos acudieron a clases vestidos de rojo como muestra de apoyo a la Selección Nacional, que afronta su segundo compromiso del torneo frente a Croacia.

Entre los planteles que se sumaron a la iniciativa destacó la Escuela Bilingüe República de Italia, donde alumnos y docentes se unieron a la denominada "marea roja" para alentar al equipo panameño en una fecha clave del campeonato mundial.

Estudiantes de todo el país se unen a la marea roja en el Mundial 2026

Las aulas, pasillos y áreas comunes se llenaron de camisetas, suéteres y accesorios de color rojo, reflejando el entusiasmo que ha despertado la participación de Panamá en la máxima cita del fútbol mundial.

La iniciativa permitió que niños y jóvenes expresaran su respaldo al conjunto nacional mientras cumplían con sus actividades académicas, fomentando además el sentido de identidad y orgullo por representar al país en una competencia de talla internacional.

A medida que se acerca el encuentro frente a Croacia, la expectativa sigue creciendo entre los aficionados panameños, quienes han encontrado diferentes maneras de demostrar su apoyo a la selección, desde hogares y lugares de trabajo hasta los centros educativos.