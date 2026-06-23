Panamá vs Croacia en el Mundial 2026: a qué hora es y dónde ver el partido en vivo por TV y streaming

La Selección de Panamá se prepara para disputar su segundo encuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Croacia, en un duelo correspondiente al grupo L, que se jugará este martes 23 de junio en la ciudad de Toronto, Canadá. El partido es clave para las aspiraciones de ambas selecciones, que buscan sumar puntos importantes en esta fase del torneo.

La Selección de Panamá, representada por Selección de Panamá, afronta este compromiso con la intención de consolidar su posición en el grupo y seguir avanzando en la competencia. Por su parte, la selección de Croacia llega con experiencia mundialista y se perfila como uno de los rivales más exigentes de esta fase.

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Dónde ver el partido Panamá vs Croacia

Mundial 2026: partidos para este martes 23 de junio.https://t.co/MV8LuRodLH — Telemetro (@Telemetro) June 22, 2026

El encuentro entre Panamá y Croacia será transmitido en señal abierta y plataformas digitales a través de:

RPC Deportes (canal 4)

Telemetro (canal 13)

Medcom Go

Los fanáticos podrán seguir todas las incidencias del partido en tiempo real desde estas plataformas oficiales.

¿A qué hora es el partido?

El horario exacto del encuentro es a las 6:00 p.m. según la programación oficial del Mundial 2026, pero se disputará durante la jornada del martes 23 de junio en Toronto, Canadá.

Este segundo encuentro representa un punto clave para las aspiraciones de la Selección de Panamá en el grupo L, en una fase donde cada punto puede ser determinante para avanzar en el torneo. El duelo ante Croacia promete ser uno de los más seguidos por la afición panameña en esta jornada mundialista.