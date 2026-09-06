Panamá Nacionales -  6 de septiembre de 2026 - 18:27

Chiriquí: conductor queda a órdenes de las autoridades tras decomiso de droga

La Policía Nacional detalló que la presunta sustancia ilícita y el conductor quedaron a órdenes de las autoridades de Chiriquí.

Conductor queda a órdenes de las autoridades tras decomiso de droga en Chiriquí.

Conductor queda a órdenes de las autoridades tras decomiso de droga en Chiriquí.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, se decomisaron 100 paquetes de presunta droga. La incautación se produjo durante la inspección de un vehículo que mantenía un doble fondo en su estructura.

El subcomisionado Adolfo Tejeira, jefe de la Cuarta Brigada Occidental, detalló que la presunta sustancia ilícita y el conductor, de 43 años, quedaron a órdenes de las autoridades competentes para los trámites legales correspondientes.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC rescata a seis personas aisladas por crecida de una quebrada en Chiriquí

Sismo en Panamá: temblor sacude la zona cercana a Boquete durante la noche

CSS realiza jornada de ecocardiografías y atiende a 60 pacientes en David

Recomendadas

Más Noticias