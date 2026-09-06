Chiriquí: conductor queda a órdenes de las autoridades tras decomiso de droga

En el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, se decomisaron 100 paquetes de presunta droga. La incautación se produjo durante la inspección de un vehículo que mantenía un doble fondo en su estructura.
En el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, fueron incautados 100 paquetes de presunta droga.— Telemetro Reporta (@TReporta) September 6, 2026
El decomiso se produjo durante el perfilamiento de un vehículo con un doble fondo.
El subcomisionado Adolfo Tejeira, Jefe de la Cuarta Brigada Occidental,… pic.twitter.com/Z9f2h4MXkV