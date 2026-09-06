Chiriquí: conductor queda a órdenes de las autoridades tras decomiso de droga

En el Puesto de Control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí, fueron incautados 100 paquetes de presunta droga.



El decomiso se produjo durante el perfilamiento de un vehículo con un doble fondo.



El subcomisionado Adolfo Tejeira, Jefe de la Cuarta Brigada Occidental,… pic.twitter.com/Z9f2h4MXkV