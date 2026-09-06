Asesinan a cocinero dentro de un restaurante en Tambo, Penonomé

Este domingo 6 de septiembre se registró el asesinato de un hombre dentro de un restaurante en el sector de Tambo, distrito de Penonomé, provincia de Coclé, donde se desempeñaba como cocinero.

De acuerdo con los primeros informes, los sujetos involucrados ingresaron al establecimiento, se dirigieron hacia el área de la cocina, donde se encontraba la víctima, y le propinaron los disparos que le causaron la muerte.

La Policía Nacional informó que mantiene operativos de búsqueda para dar con los autores del homicidio. Durante las acciones policiales en la zona, las autoridades decomisaron armas de fuego y retuvieron vehículos en la vía pública.

Asimismo, la entidad precisó que la víctima contaba con antecedentes penales y se investiga su posible vinculación con grupos delictivos.