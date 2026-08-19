¿Cuándo y dónde será la feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá?

El martes 15 de septiembre se llevará a cabo una feria de empleo organizada por la Alcaldía de Panamá, la cual contará con la participación de más de 60 empresas y una oferta estimada de 4000 plazas de trabajo.

El anuncio lo dio a conocer el alcalde Mayer Mizrachi a través de sus redes sociales.

Durante el año 2025, la administración municipal organizó ferias masivas de empleo con el objetivo de dinamizar la economía local. La primera de ellas reunió a más de 234 empresas y ofreció inicialmente unas 3200 vacantes, con una asistencia superior a las 15 000 personas.

Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la entidad ofreció más de 10 000 plazas laborales junto con más de 100 empresas privadas, incluyendo vacantes específicas para personas con discapacidad y pasantías para jóvenes de entre 18 y 25 años.