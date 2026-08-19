Teleférico Panamá-San Miguelito: una empresa ofertó más de B/.255 millones por el proyecto

El Metro de Panamá realizó este martes 18 de agosto la apertura de propuestas del acto público correspondiente a la licitación por mejor valor para el diseño y construcción, con opción de mantenimiento, del proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito .

Durante el proceso se recibió una sola propuesta, presentada de manera electrónica por la empresa Doppelmayr Panama Corp., por un monto total de B/.255,163,788.03.

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La propuesta ahora deberá pasar por las etapas establecidas en el procedimiento de contratación pública antes de que se determine si cumple con los requisitos y condiciones establecidos en el proceso.

¿Qué sigue después de la propuesta para el teleférico?

De acuerdo con el procedimiento establecido, la empresa proponente tendrá un plazo de tres días hábiles en caso de que sea necesario realizar alguna subsanación a su oferta.

El Metro de Panamá realizó el martes 18 de agosto la apertura de propuestas del acto público correspondiente a la licitación por mejor valor para el diseño y construcción, con opción de mantenimiento, del proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito.



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Una vez concluido ese período, se instalará la Comisión Evaluadora, que tendrá un mínimo de 10 días hábiles para analizar la propuesta presentada y elaborar el informe correspondiente. Por lo tanto, la presentación de una única oferta no significa que el contrato ya haya sido adjudicado.

El proceso deberá continuar con la revisión y evaluación correspondiente antes de avanzar a las siguientes etapas de la contratación.

¿Cómo será el teleférico entre Panamá y San Miguelito?

El proyecto contempla una extensión aproximada de 6.6 kilómetros y la construcción de seis estaciones. La iniciativa busca ampliar las alternativas de transporte y mejorar la conectividad entre los distritos de Panamá y San Miguelito, dos de las áreas con mayor movimiento de pasajeros del área metropolitana.

Con el proyecto se pretende incorporar una nueva alternativa de movilidad que complemente las opciones de transporte existentes y facilite los desplazamientos entre ambos distritos.

¿Cuánto cuesta la propuesta del teleférico?

La única propuesta recibida fue presentada por B/.255,163,788.03. Este monto corresponde a la oferta presentada en el proceso de licitación por mejor valor para el diseño y construcción del proyecto, con opción de mantenimiento.

Sin embargo, será la Comisión Evaluadora la que deberá analizar la documentación y la propuesta económica presentada antes de que se determine el resultado del proceso.