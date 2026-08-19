Explosión de camión en Coclé mantiene completamente cerrada la carretera Panamericana

Durante este miércoles 19 de agosto, las unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos estarán realizando labores para extinguir el incendio causado tras la explosión de un camión que transportaba 9,000 galones de combustible en la carretera Panamericana, en dirección a la capital, a la altura de la entrada de Santa Rita, en Antón, provincia de Coclé.

De acuerdo con las declaraciones del mayor Rodolfo Quiroz, jefe de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Coclé, la alarma de lo ocurrido se recibió a las 10:28 a. m., por lo que se requirió el apoyo de las estaciones de la provincia y de Panamá Oeste.

El conductor logró salir del vehículo antes de la explosión y resultó con heridas leves; no obstante, fue trasladado al centro maternoinfantil de Antón para su atención.

A esta hora, el incendio se mantiene controlado, pero los cuatro carriles de la vía Panamericana están totalmente cerrados, por lo cual el tráfico permanece detenido. Se recomienda a los conductores mantener la paciencia mientras se coordina, junto con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la remoción del camión de la vía.

Las autoridades iniciaron las investigaciones y la toma de declaraciones a los testigos para esclarecer las causas del suceso.