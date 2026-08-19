Fuga en La Joyita: entre 3 y 6 privados de libertad por recapturar

Fuga en La Joyita: entre 3 y 6 privados de libertad siguen por recapturar, según Chanan Singh

El director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, informó que entre 3 y 6 privados de libertad permanecen pendientes de recaptura tras la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita .

Singh señaló que las autoridades mantienen las medidas de control y seguridad en los centros penitenciarios, mientras continúan las acciones para localizar a los privados de libertad que aún no han sido recapturados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: MINSA y MITRADEL capacitan sobre la Ley 498 para promover la lactancia materna

Sistema Penitenciario mantiene requisas en las cárceles

El director del Sistema Penitenciario aseguró que las autoridades realizan requisas de manera constante en los centros penitenciarios.

El director del Sistema @PenitenciarioPA, Chanan Singh, indicó que hay entre 3 y 6 privados de libertad por recapturar tras la fuga en La Joyita.



Asegura que se han mantenido las medidas de control en los centros penitenciarios. "Todos los días estamos haciendo requisas y… pic.twitter.com/ls9qcjZR5Z — Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026

“Todos los días estamos haciendo requisas y estamos encontrando armas, celulares...”, manifestó Singh al referirse a los controles que se mantienen dentro de las cárceles. “Todos los días estamos haciendo requisas y estamos encontrando armas, celulares...”, manifestó Singh al referirse a los controles que se mantienen dentro de las cárceles.

Además de las inspecciones físicas, indicó que se desarrollan investigaciones de inteligencia y contrainteligencia.

También investigan a custodios y trabajadores

Singh explicó que las investigaciones abarcan a diferentes personas vinculadas con el sistema penitenciario. De acuerdo con el funcionario, estas labores incluyen tanto a miembros de la Policía Nacional como a custodios y trabajadores de los centros penitenciarios.

El objetivo de estas acciones es reforzar los controles internos y detectar posibles irregularidades que puedan comprometer la seguridad de las instalaciones.

Continúan las acciones tras la fuga en La Joyita

Mientras permanecen pendientes algunas recapturas, el Sistema Penitenciario asegura que mantiene las medidas de control en los centros penitenciarios.

Las autoridades continúan con las investigaciones y las labores de búsqueda para dar con el paradero de los privados de libertad que aún no han sido localizados.