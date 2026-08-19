Fuga en La Joyita: entre 3 y 6 privados de libertad por recapturar

El director del Sistema Penitenciario, Chanan Singh, informó que entre 3 y 6 privados de libertad permanecen pendientes de recaptura tras la fuga registrada en el centro penitenciario La Joyita.
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Sistema Penitenciario mantiene requisas en las cárceles
El director del Sistema Penitenciario aseguró que las autoridades realizan requisas de manera constante en los centros penitenciarios.
Además de las inspecciones físicas, indicó que se desarrollan investigaciones de inteligencia y contrainteligencia.
También investigan a custodios y trabajadores
Singh explicó que las investigaciones abarcan a diferentes personas vinculadas con el sistema penitenciario. De acuerdo con el funcionario, estas labores incluyen tanto a miembros de la Policía Nacional como a custodios y trabajadores de los centros penitenciarios.
El objetivo de estas acciones es reforzar los controles internos y detectar posibles irregularidades que puedan comprometer la seguridad de las instalaciones.
Continúan las acciones tras la fuga en La Joyita
Mientras permanecen pendientes algunas recapturas, el Sistema Penitenciario asegura que mantiene las medidas de control en los centros penitenciarios.
Las autoridades continúan con las investigaciones y las labores de búsqueda para dar con el paradero de los privados de libertad que aún no han sido localizados.