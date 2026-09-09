Cerro Hoya en Azuero: cámaras trampa captan felinos y otras especies de la fauna silvestre

Cerro Hoya en Azuero. MiAmbiente

Por Ana Canto Científicos evidenciaron la riqueza de la fauna silvestre en los bosques del Parque Nacional Cerro Hoya, ubicado en la región suroeste de la península de Azuero, tras analizar los registros de cámaras trampa instaladas en la zona.

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Durante ocho meses de monitoreo, especialistas del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), en conjunto con guardaparques y organizaciones aliadas, captaron imágenes de felinos y otras especies representativas. Los datos obtenidos permiten profundizar en el conocimiento de la biodiversidad local y aportan información estratégica para fortalecer los programas de conservación y monitoreo en el área protegida.

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