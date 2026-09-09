Panamá participará en la próxima prueba PISA: esto dijo el ministro de Educación, Ventura Vega

El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que Panamá participará en la próxima prueba PISA, evaluación internacional que permite medir el desempeño de los estudiantes y comparar los resultados educativos entre países.

Vega destacó la importancia de someter al sistema educativo panameño a este tipo de evaluaciones y aseguró que el Ministerio de Educación (MEDUCA) participará en todas las pruebas que sean posibles.

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“Yo sí creo en las evaluaciones y en las pruebas y vamos a participar en todas las que podamos”, afirmó el ministro. “Yo sí creo en las evaluaciones y en las pruebas y vamos a participar en todas las que podamos”, afirmó el ministro.

Panamá participará en la próxima prueba PISA, confirma MEDUCA

El ministro de Educación, Ventura Vega, confirmó que Panamá participará de la próxima prueba PISA: “yo sí creo en las evaluaciones y en las pruebas y vamos a participar en todas las que podamos. No hay que escatimar recursos para evaluarnos a nosotros, el Ministerio de Educación… pic.twitter.com/cv9dlAv2Lv — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

El titular del MEDUCA también señaló que considera necesario destinar los recursos que sean requeridos para evaluar el funcionamiento del sistema educativo.

“No hay que escatimar recursos para evaluarnos a nosotros, el Ministerio de Educación”, manifestó.

Vega agregó que también se contemplan evaluaciones dirigidas al personal administrativo, al considerar que estos colaboradores forman parte del engranaje del sistema educativo del país.

La participación de Panamá en la prueba PISA permitirá contar con información sobre el desempeño de los estudiantes y aportar elementos para evaluar los avances y desafíos del sistema educativo nacional.