Estados Unidos Internacionales -  11 de septiembre de 2026 - 09:45

Las Torres Gemelas: 25 años del atentado que impactó al mundo

25 años del atentado que cambio la historia de Estados Unidos, cuatro aviones secuestrados fueron utilizados en los ataques de las Torres Gemelas.

Atentado a las Torres Gemelas

Atentado a las Torres Gemelas

Adam Gray
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Nueva York conmemora este 11 de septiembre 25 años de los atentados que dejaron casi más de dos mil muertos en Las Torres Gemelas y cambiaron para siempre la historia de Estados Unidos.

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, provocando el derrumbe de ambos edificios.

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El primer impacto ocurrió al rededor 8:46 de la mañana contra la Torre I y, minutos después, otro avión golpeó la Torre II. Los otros dos vuelos fueron dirigidos contra el Pentágono y uno terminó estrellándose en Pensilvania. En total, 2,977 personas murieron en los ataques.

¿Qué hay actualmente donde estaban las Torres Gemelas?

En el lugar conocido como Zona Cero se encuentra actualmente el Memorial y Museo del 11 de Septiembre. Dos enormes piscinas ocupan las huellas de las torres y llevan inscritos los nombres de las víctimas.

El área también fue reconstruida con nuevos edificios, entre ellos el One World Trade Center, que se convirtió en uno de los símbolos del nuevo complejo del World Trade Center. La zona mantiene espacios para recordar a las víctimas y contar lo ocurrido a las nuevas generaciones.

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