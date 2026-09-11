Las Torres Gemelas: 25 años del atentado que impactó al mundo

Nueva York conmemora este 11 de septiembre 25 años de los atentados que dejaron casi más de dos mil muertos en Las Torres Gemelas y cambiaron para siempre la historia de Estados Unidos.

El 11 de septiembre de 2001, cuatro aviones comerciales fueron secuestrados por integrantes de Al Qaeda. Dos de ellos impactaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center, en Nueva York, provocando el derrumbe de ambos edificios.

Contenido de Interés: Avión de carga de Amazon se estrella en Miami: cinco personas mueren y cinco resultan heridas

El primer impacto ocurrió al rededor 8:46 de la mañana contra la Torre I y, minutos después, otro avión golpeó la Torre II. Los otros dos vuelos fueron dirigidos contra el Pentágono y uno terminó estrellándose en Pensilvania. En total, 2,977 personas murieron en los ataques.

Adam Gray

¿Qué hay actualmente donde estaban las Torres Gemelas?

En el lugar conocido como Zona Cero se encuentra actualmente el Memorial y Museo del 11 de Septiembre. Dos enormes piscinas ocupan las huellas de las torres y llevan inscritos los nombres de las víctimas.

El área también fue reconstruida con nuevos edificios, entre ellos el One World Trade Center, que se convirtió en uno de los símbolos del nuevo complejo del World Trade Center. La zona mantiene espacios para recordar a las víctimas y contar lo ocurrido a las nuevas generaciones.