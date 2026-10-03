Black Weekend: estas son las recomendaciones para saber si una oferta realmente vale la pena

El Black Weekend 2026 inició este viernes 2 de octubre en Panamá, con promociones y descuentos en miles de establecimientos. Ante el aumento de las compras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomienda comparar precios, revisar las condiciones de las ofertas y solicitar siempre la factura fiscal.

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El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, recomendó a los consumidores no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento o la presentación de una promoción.

Con descuentos de hasta el 70% en mercancía seleccionada, 16 centros comerciales participan del Panamá Black Weekend, con la asistencia de nacionales y extranjeros que buscan aprovechar las mejores ofertas. pic.twitter.com/ogPRPEiapw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2026

Antes de comprar, la entidad recomienda:

Comparar precios del mismo producto en diferentes establecimientos.

Revisar las condiciones y restricciones de cada promoción.

Preguntar cuál es el precio final que deberá pagar.

Verificar las políticas de garantía antes de concretar la compra.

Conservar la publicidad o tomar fotografías de la promoción anunciada.

Solicitar y guardar la factura fiscal como comprobante de la compra.

“Tome fotos, compare, pregunte cuánto es el precio, vaya a diferentes lugares”, recomendó Abadi al referirse a las herramientas que tienen los consumidores para determinar si una promoción les resulta conveniente. “Tome fotos, compare, pregunte cuánto es el precio, vaya a diferentes lugares”, recomendó Abadi al referirse a las herramientas que tienen los consumidores para determinar si una promoción les resulta conveniente.

Cuidado con precios inflados y la letra pequeña

Acodeco también recomienda prestar atención a la manera en que se presentan las promociones, incluyendo la información colocada en letra pequeña y las condiciones que acompañan los descuentos.

El Panamá Black Weekend se lleva a cabo desde este viernes hasta el domingo 4 de octubre con ofertas de hasta el 70% de descuento.



La Acodeco desarrolla operativos en 16 centros comerciales del país para garantizar que no haya publicidad engañosa y brindándole recomendaciones a… pic.twitter.com/RhYj7fz0Uo — Telemetro Reporta (@TReporta) October 2, 2026

Abadi mencionó prácticas como presentar precios elevados que posteriormente son reducidos mediante una supuesta oferta, por lo que insistió en la importancia de comparar antes de comprar.

El consumidor también debe comprobar que el precio anunciado en la promoción sea el mismo que se cobra al momento de pagar.

¿Por qué debe guardar la factura del Black Weekend?

La factura fiscal es uno de los documentos más importantes después de realizar una compra, debido a que sirve como comprobante de la transacción ante un eventual reclamo.

“Recuerden en todo momento pedir su factura fiscal, pida la factura porque es el comprobante de la compra y venta que nos va a servir en caso de que, si no le arregla el comercio, usted pueda reclamar acá con nosotros”, explicó Abadi. “Recuerden en todo momento pedir su factura fiscal, pida la factura porque es el comprobante de la compra y venta que nos va a servir en caso de que, si no le arregla el comercio, usted pueda reclamar acá con nosotros”, explicó Abadi.

El administrador de Acodeco recordó además que la decisión final está en manos del consumidor. Si el precio, las condiciones de la garantía o las políticas ofrecidas por el establecimiento no le resultan convenientes, puede optar por no realizar la compra.

El Panamá Black Weekend 2026 se desarrolla del 2 al 4 de octubre, con promociones en comercios y centros comerciales del país.