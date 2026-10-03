Black Weekend: estas son las recomendaciones para saber si una oferta realmente vale la pena

El Black Weekend 2026 inició este viernes 2 de octubre en Panamá, con promociones y descuentos en miles de establecimientos. Ante el aumento de las compras, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomienda comparar precios, revisar las condiciones de las ofertas y solicitar siempre la factura fiscal.
El administrador de Acodeco, Ramón Abadi, recomendó a los consumidores no dejarse llevar únicamente por el porcentaje de descuento o la presentación de una promoción.
Antes de comprar, la entidad recomienda:
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Comparar precios del mismo producto en diferentes establecimientos.
Revisar las condiciones y restricciones de cada promoción.
Preguntar cuál es el precio final que deberá pagar.
Verificar las políticas de garantía antes de concretar la compra.
Conservar la publicidad o tomar fotografías de la promoción anunciada.
Solicitar y guardar la factura fiscal como comprobante de la compra.
Cuidado con precios inflados y la letra pequeña
Acodeco también recomienda prestar atención a la manera en que se presentan las promociones, incluyendo la información colocada en letra pequeña y las condiciones que acompañan los descuentos.
Abadi mencionó prácticas como presentar precios elevados que posteriormente son reducidos mediante una supuesta oferta, por lo que insistió en la importancia de comparar antes de comprar.
El consumidor también debe comprobar que el precio anunciado en la promoción sea el mismo que se cobra al momento de pagar.
¿Por qué debe guardar la factura del Black Weekend?
La factura fiscal es uno de los documentos más importantes después de realizar una compra, debido a que sirve como comprobante de la transacción ante un eventual reclamo.
El administrador de Acodeco recordó además que la decisión final está en manos del consumidor. Si el precio, las condiciones de la garantía o las políticas ofrecidas por el establecimiento no le resultan convenientes, puede optar por no realizar la compra.
El Panamá Black Weekend 2026 se desarrolla del 2 al 4 de octubre, con promociones en comercios y centros comerciales del país.