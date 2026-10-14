Terremoto en Panamá: llegan 17 especialistas de Venezuela para evaluar carreteras y edificios afectados

Llegan 17 especialistas de Venezuela para apoyar a Panamá tras terremoto.

Un nuevo grupo de 17 especialistas de Venezuela llegó a Panamá la noche del martes 13 de octubre para apoyar las labores de evaluación y recuperación de infraestructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La delegación se enfocará principalmente en carreteras, iglesias y sitios patrimoniales que presentan daños tras el movimiento sísmico.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, los especialistas forman parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela y se sumarán a otros 34 expertos que llegaron previamente al país para colaborar en la evaluación de centros educativos y otras estructuras afectadas.

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¿Qué trabajos realizarán los especialistas venezolanos en Panamá?

La Cancillería explicó que el nuevo equipo brindará apoyo técnico en la evaluación de las condiciones de seguridad y recuperación de distintas infraestructuras.

“Los especialistas se enfocarán en la evaluación y recuperación de carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados por el movimiento telúrico, como parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela a Panamá”, detalló la entidad.

La delegación incluye profesionales especializados en distintas áreas relacionadas con los daños ocasionados por los terremotos, entre ellos:

Integrantes de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad.

Responsables de evaluación del Plan de Despeje Digno y Seguro.

Especialistas en geología y geotecnia.

Inspectores postsísmicos.

Técnicos en investigación de vulnerabilidad sísmica.

Con la llegada de este segundo grupo, 51 especialistas venezolanos han arribado a Panamá para apoyar las labores de evaluación y recuperación de infraestructuras, según las cifras comunicadas por la Cancillería.

¿Quiénes recibieron a la delegación de Venezuela?

El grupo está encabezado por Ismael Palencia, viceministro de Fiscalización y Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela.

La delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por autoridades panameñas, entre ellas:

Carlos A. Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores.

Delia Marcela Herrera, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación.

Yessica Cáceres, representante de la Secretaría de Metas Presidenciales.

La llegada de los especialistas forma parte de la cooperación internacional destinada a apoyar las evaluaciones técnicas y las acciones de recuperación de las estructuras afectadas por el terremoto en Panamá.