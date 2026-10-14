Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 12:18

Terremoto en Panamá: llegan 17 especialistas de Venezuela para evaluar carreteras y edificios afectados

Un nuevo grupo de 17 especialistas venezolanos llegó a Panamá para evaluar carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados por el terremoto.

Llegan 17 especialistas de Venezuela para apoyar a Panamá tras terremoto.

Llegan 17 especialistas de Venezuela para apoyar a Panamá tras terremoto.

Cancillería
Ana Canto
Por Ana Canto

Un nuevo grupo de 17 especialistas de Venezuela llegó a Panamá la noche del martes 13 de octubre para apoyar las labores de evaluación y recuperación de infraestructuras afectadas por el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre de 2026. La delegación se enfocará principalmente en carreteras, iglesias y sitios patrimoniales que presentan daños tras el movimiento sísmico.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, los especialistas forman parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela y se sumarán a otros 34 expertos que llegaron previamente al país para colaborar en la evaluación de centros educativos y otras estructuras afectadas.

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¿Qué trabajos realizarán los especialistas venezolanos en Panamá?

La Cancillería explicó que el nuevo equipo brindará apoyo técnico en la evaluación de las condiciones de seguridad y recuperación de distintas infraestructuras.

“Los especialistas se enfocarán en la evaluación y recuperación de carreteras, iglesias y sitios patrimoniales afectados por el movimiento telúrico, como parte de la asistencia técnica ofrecida por Venezuela a Panamá”, detalló la entidad.

La delegación incluye profesionales especializados en distintas áreas relacionadas con los daños ocasionados por los terremotos, entre ellos:

  • Integrantes de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad.

  • Responsables de evaluación del Plan de Despeje Digno y Seguro.

  • Especialistas en geología y geotecnia.

  • Inspectores postsísmicos.

  • Técnicos en investigación de vulnerabilidad sísmica.

Con la llegada de este segundo grupo, 51 especialistas venezolanos han arribado a Panamá para apoyar las labores de evaluación y recuperación de infraestructuras, según las cifras comunicadas por la Cancillería.

¿Quiénes recibieron a la delegación de Venezuela?

El grupo está encabezado por Ismael Palencia, viceministro de Fiscalización y Seguimiento del Ministerio de Obras Públicas de Venezuela.

La delegación fue recibida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen por autoridades panameñas, entre ellas:

  • Carlos A. Hoyos, viceministro de Relaciones Exteriores.

  • Delia Marcela Herrera, viceministra de Infraestructura del Ministerio de Educación.

  • Yessica Cáceres, representante de la Secretaría de Metas Presidenciales.

La llegada de los especialistas forma parte de la cooperación internacional destinada a apoyar las evaluaciones técnicas y las acciones de recuperación de las estructuras afectadas por el terremoto en Panamá.

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