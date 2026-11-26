Panamá Entrevistas - 26 de noviembre de 2026 - 10:23
MiAmbiente desarrolla proyecto de rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales
El Ministerio de Ambiente MiAmbiente) lleva a cabo un proyecto de rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, en cuya primera fase están abarcando 7 en Panamá Oeste y 9 en Panamá Norte, las cuales se encuentran aguas arriba de tomas de potabilizadoras La evaluadora ambiental, Alanis Rodríguez, detalló que a la fecha han identificado unos 1,200 sistemas de tratamiento de agua residual a nivel nacional.