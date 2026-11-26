¡ La Mordida llega a República Dominicana! El medio panameño anunció a través de sus redes sociales su llegada a La Casa de Alofoke 3 , como el único medio de comunicación de Panamá presente en la tercera edición de este reality show internacional.

La noticia fue compartida con sus seguidores mediante una publicación a través de su cuenta de Instagram, en la que La Mordida expresó su entusiasmo por formar parte de la cobertura de este proyecto de entretenimiento digital.

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¿Qué es La Casa de Alofoke?

La Casa de Alofoke es un reality show creado por el empresario y comunicador dominicano Santiago Matías, conocido como Alofoke, que reúne a artistas, influencers, humoristas y otras figuras del entretenimiento para convivir bajo un mismo techo, mientras son grabados las 24 horas del día.

Su tercera temporada inició el lunes 23 de noviembre de 2026 y está prevista para culminar el 2 de enero de 2027, tras 41 días de convivencia, retos, actividades musicales y experiencias que podrán seguirse gratuitamente a través del canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

¿Quiénes son los participantes de La Casa de Alofoke 3?

Esta edición reúne a personalidades del entretenimiento de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, España, Colombia, Perú, Honduras y Nicaragua, entre otros países.

El elenco anunciado para esta tercera temporada incluye a: