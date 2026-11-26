¿Quiénes serán los nuevos capitanes de los equipos? Telemetro

Calle 7 Panamá abrió las votaciones para que el público elija a los representantes que asumirán el liderazgo de los equipos rojo y amarillo.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La competencia ya tiene a sus aspirantes y los seguidores del programa podrán apoyar a sus favoritos a través de la página oficial de Calle 7 Panamá.

¿Quiénes son los aspirantes a capitanes de Calle 7?

Los participantes que buscan convertirse en capitanes son:

Equipo amarillo:

Zory

Vlady

Bolt

Equipo rojo:

Raziell

Kathiana

Nixon

¿Cómo votar por tu favorito?

Los seguidores pueden ingresar a la página oficial de Calle 7 Panamá Vota Aquí y participa en las votaciones para elegir al capitán de cada equipo.

La decisión está en manos del público, que tendrá la oportunidad de apoyar a los participantes que desean asumir este nuevo reto dentro de la competencia.