Calle 7 Panamá abrió las votaciones para que el público elija a los representantes que asumirán el liderazgo de los equipos rojo y amarillo.
La competencia ya tiene a sus aspirantes y los seguidores del programa podrán apoyar a sus favoritos a través de la página oficial de Calle 7 Panamá.
¿Quiénes son los aspirantes a capitanes de Calle 7?
Los participantes que buscan convertirse en capitanes son:
Equipo amarillo:
-
Zory
Vlady
Bolt
Equipo rojo:
-
Raziell
Kathiana
Nixon
¿Cómo votar por tu favorito?
Los seguidores pueden ingresar a la página oficial de Calle 7 Panamá Vota Aquí y participa en las votaciones para elegir al capitán de cada equipo.
La decisión está en manos del público, que tendrá la oportunidad de apoyar a los participantes que desean asumir este nuevo reto dentro de la competencia.