¡Regresa Calle 7 Panamá! La temporada 29 arranca hoy con nuevos competidores y grandes retos

La emoción y la adrenalina regresan a las tardes de Telemetro con el estreno de la temporada 29 de Calle 7 Panamá , este lunes 16 de noviembre de 2026, a partir de las 4:00 p.m. La nueva edición promete desafíos y la llegada de competidores dispuestos a demostrar sus habilidades en el campo de batalla.

El presentador Marco Oses recordó que este lunes comienza una nueva etapa del programa, que contará con nuevos participantes y el posible regreso de competidores favoritos de temporadas anteriores.

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¿A qué hora comienza Calle 7 Panamá, temporada 29?

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La nueva temporada de Calle 7 Panamá se estrenará este lunes 16 de noviembre a las 4:00 p.m., por Telemetro.

Los seguidores del programa podrán conocer a los nuevos competidores que buscarán destacarse en las pruebas físicas y conquistar el campo de batalla.

Además, existe expectativa por conocer cuáles de los participantes de temporadas anteriores regresarán a la competencia.

La temporada 29 marcará el inicio de nuevos enfrentamientos y retos para los competidores que aspiran a convertirse en los próximos ganadores de Calle 7 Panamá.