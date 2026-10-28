Panamá Viejo tendrá entrada gratis el 1 de noviembre: conoce el horario y las actividades

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo anunció una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita para nacionales y residentes el próximo domingo 1 de noviembre de 2026. La actividad incluirá recorridos temáticos y un taller familiar, como parte de una propuesta cultural para conocer más sobre la historia de los primeros pobladores.
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¿Qué actividades habrá en Panamá Viejo el 1 de noviembre?
Durante la jornada de puertas abiertas, los visitantes podrán participar en las siguientes actividades:
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Recorridos temáticos: visitas para conocer el patrimonio histórico y arqueológico del sitio.
Taller familiar «Tras la pista de los primeros pobladores»: actividad dirigida a las familias para acercarse a la historia de los primeros habitantes.
¿Cuánto cuesta visitar Panamá Viejo durante la jornada?
El Sitio Arqueológico Panamá Viejo informó que la entrada será gratuita para panameños y residentes.
Sin embargo, quienes deseen utilizar el transporte interno deberán pagar B/.1.00 por este servicio.
La jornada se realizará el domingo 1 de noviembre, en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.