Panamá Viejo tendrá entrada gratis el 1 de noviembre: conoce el horario y las actividades

Panamá Viejo tendrá entrada gratis el 1 de noviembre

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo anunció una jornada de puertas abiertas con entrada gratuita para nacionales y residentes el próximo domingo 1 de noviembre de 2026. La actividad incluirá recorridos temáticos y un taller familiar, como parte de una propuesta cultural para conocer más sobre la historia de los primeros pobladores.

La jornada se desarrollará de 8:30 a.m. a 4:30 p.m., ofreciendo a las familias una alternativa para disfrutar de actividades educativas y recreativas.

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¿Qué actividades habrá en Panamá Viejo el 1 de noviembre?

Durante la jornada de puertas abiertas, los visitantes podrán participar en las siguientes actividades:

Recorridos temáticos: visitas para conocer el patrimonio histórico y arqueológico del sitio.

Taller familiar «Tras la pista de los primeros pobladores»: actividad dirigida a las familias para acercarse a la historia de los primeros habitantes.

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo, @PanamaLaVieja, anunció una jornada de puertas abiertas con recorridos temáticos y el taller familiar: Tras la pista de los primeros pobladores, el domingo 1 de noviembre, de 8:30 a.m. a 4:30 p.m..

La entrada es gratuita para nacionales y… pic.twitter.com/zxw4tOuwnM — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

¿Cuánto cuesta visitar Panamá Viejo durante la jornada?

El Sitio Arqueológico Panamá Viejo informó que la entrada será gratuita para panameños y residentes.

Sin embargo, quienes deseen utilizar el transporte interno deberán pagar B/.1.00 por este servicio.

La jornada se realizará el domingo 1 de noviembre, en horario de 8:30 a.m. a 4:30 p.m.