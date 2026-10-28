PASE-U 2026: Caja de Ahorros habilita nuevos puntos para retirar tarjetas PUNCH

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que aún no han retirado sus tarjetas PUNCH tendrán nuevas opciones de atención a partir del jueves 29 de octubre de 2026, según informó la Caja de Ahorros, que anunció la reanudación del servicio en Tolé, Chiriquí, y la habilitación de las oficinas del IFARHU en Penonomé, Coclé.
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¿Dónde retirar las tarjetas PUNCH del PASE-U desde el 29 de octubre?
La Caja de Ahorros confirmó la habilitación de los siguientes puntos de atención:
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Tolé, Chiriquí: la sucursal de la Caja de Ahorros reanudará la atención al público en su horario regular para la entrega de tarjetas PUNCH.
Penonomé, Coclé: las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizarán la entrega de tarjetas PUNCH de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
Ambos puntos estarán disponibles a partir del jueves 29 de octubre.
¿Qué sucursales de Caja de Ahorros permanecerán cerradas?
La entidad informó que las siguientes sucursales continuarán sin atención para este trámite:
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Penonomé, provincia de Coclé.
Santiago Centro, provincia de Veraguas.
La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.
En el caso de Penonomé, los beneficiarios podrán acudir a las oficinas del IFARHU, donde se habilitará la entrega de tarjetas en el horario anunciado.
La Caja de Ahorros recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre los puntos de entrega.