PASE-U 2026: Caja de Ahorros habilita nuevos puntos para retirar tarjetas PUNCH

Los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) que aún no han retirado sus tarjetas PUNCH tendrán nuevas opciones de atención a partir del jueves 29 de octubre de 2026, según informó la Caja de Ahorros, que anunció la reanudación del servicio en Tolé, Chiriquí, y la habilitación de las oficinas del IFARHU en Penonomé, Coclé.

La entidad bancaria detalló que estas medidas permitirán continuar con la entrega de las tarjetas pendientes a los beneficiarios del programa educativo.

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¿Dónde retirar las tarjetas PUNCH del PASE-U desde el 29 de octubre?

La Caja de Ahorros confirmó la habilitación de los siguientes puntos de atención:

Tolé, Chiriquí: la sucursal de la Caja de Ahorros reanudará la atención al público en su horario regular para la entrega de tarjetas PUNCH.

Penonomé, Coclé: las oficinas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) realizarán la entrega de tarjetas PUNCH de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

La @CajadeAhorrosPA informó a los beneficiarios del programa Pase-U que a partir del jueves 29 de octubre, la sucursal de Tolé, en Chiriquí, reanudará la atención al público en su horario regular para la entrega de tarjetas PUNCH.



También se habilitará a partir del jueves 29 de… pic.twitter.com/J7CyMtD5oj — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Ambos puntos estarán disponibles a partir del jueves 29 de octubre.

¿Qué sucursales de Caja de Ahorros permanecerán cerradas?

La entidad informó que las siguientes sucursales continuarán sin atención para este trámite:

Penonomé , provincia de Coclé.

Santiago Centro , provincia de Veraguas.

La Bolívar, en Las Tablas, provincia de Los Santos.

En el caso de Penonomé, los beneficiarios podrán acudir a las oficinas del IFARHU, donde se habilitará la entrega de tarjetas en el horario anunciado.

La Caja de Ahorros recomendó a los beneficiarios mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las actualizaciones sobre los puntos de entrega.