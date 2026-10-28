Panameño sobrevive a tragedia ferroviaria en España: así logró escapar del tren accidentado

Nicolás Tribaldos, un ciudadano panameño de 27 años, sobrevivió al accidente de trenes en España ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026, en la provincia de Toledo. El joven resultó herido durante la colisión de dos trenes de alta velocidad, pero se encuentra estable y recibió atención médica.

Tribaldos, quien estaba de turismo en España, viajaba en el vagón número cinco de un tren AVE cuando ocurrió el impacto. La fuerza del choque lo lanzó varios metros dentro del vagón y provocó que se golpeara contra una mesa, sufriendo contusiones severas en el pecho.

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¿Cómo sobrevivió el panameño al accidente de trenes en España?

De acuerdo con su testimonio, el panameño logró salir del tren después de romper una de las ventanas del vagón. Posteriormente, recibió ayuda de residentes de la localidad de Urda, quienes brindaron asistencia a los pasajeros afectados.

Se conoció que Nicolás Tribaldos, un ciudadano panameño que viabaja en uno de los trenes accidentados en España, resultó herido pero se encuentra fuera de peligro. pic.twitter.com/yyfHGxgPVr — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Tras el accidente, Tribaldos se trasladó por sus propios medios al Hospital La Paz, en Madrid, para recibir atención médica y someterse a evaluaciones por las lesiones sufridas.

Fuentes diplomáticas confirmaron que el panameño se encontraba estable y había logrado comunicarse con sus familiares. La Embajada de Panamá en España también mantenía contacto con la familia para dar seguimiento a su situación.

Accidente ferroviario en España deja víctimas mortales

La colisión ocurrió cerca de Urda, en la provincia de Toledo, e involucró a dos trenes de alta velocidad de las compañías Renfe e Iryo.

El accidente dejó decenas de fallecidos y heridos, mientras las autoridades españolas iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.