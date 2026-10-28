Accidente de tren en España deja al menos 68 muertos: Pedro Sánchez promete investigar las causas

Un accidente ferroviario en España dejó al menos 68 fallecidos este miércoles 28 de octubre, según el balance atribuido al Gobierno de Castilla-La Mancha. La tragedia ocurrió cerca de Urda, Toledo, donde un tren AVE de Renfe chocó con otro de Iryo. El presidente Pedro Sánchez prometió esclarecer las causas del siniestro.

Pedro Sánchez promete esclarecer las causas del accidente ferroviario

Durante su visita al lugar del accidente, Sánchez aseguró que se llegará hasta el final de la investigación y que, si existieron negligencias, se conocerán. También anunció tres días de luto oficial y medidas para reforzar la seguridad ferroviaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, señaló que el sistema de seguridad LZB había fallado y que posteriormente se autorizó la reanudación de la marcha de un tren, aunque la investigación deberá determinar las responsabilidades.

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, consideró que una orden "errónea" estaría detrás de la colisión este miércoles entre dos trenes de alta velocidad a unos 150 km al sur de Madrid que dejó al menos 64 fallecidos.



"Se da una orden para que reanude la marcha, se… pic.twitter.com/PDkGgn9wC4 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó de un balance de 68 fallecidos: 24 ocupantes del AVE y 44 del Iryo, según la información facilitada. Las autoridades continuaban trabajando en el lugar del siniestro, por lo que el número de víctimas podía variar. La colisión también dejó personas heridas y obligó a interrumpir la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

El Gobierno de Panamá, a través de su Cancillería, expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo español por la tragedia. En su mensaje manifestó solidaridad con los familiares de las víctimas y deseos de pronta recuperación para los heridos.

El Gobierno de Panamá expresa sus condolencias al Gobierno y al pueblo de España por el trágico accidente ferroviario que ha dejado varias víctimas fatales y personas heridas.



"Panamá lamenta profundamente la pérdida de vidas humanas y hace llegar sus sentimientos de solidaridad… pic.twitter.com/6IwVitNddW — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

FUENTE: EFE