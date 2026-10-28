MIDES habilita 62 CAIPI y evalúa otros 35 tras el sismo en Panamá

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) avanza en la normalización de los servicios de atención a la primera infancia en Panamá, luego del sismo registrado el 9 de octubre de 2026 y sus réplicas. Hasta el momento, 62 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) están habilitados, mientras que otros 35 permanecen pendientes de completar su evaluación técnica.

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Aumenta la asistencia de niños en los CAIPI

La coordinadora nacional de CAIPI, Pastorita Castillo, explicó que las evaluaciones realizadas han permitido determinar las condiciones de cada instalación y avanzar de manera responsable en la continuidad de los servicios.

Durante el periodo evaluado, el MIDES observó una recuperación progresiva de la atención infantil, especialmente después de la disminución registrada el 16 de octubre.

De acuerdo con los datos proporcionados, la asistencia pasó de 172 a 327 niños, mientras que la cantidad de CAIPI con asistencia aumentó de 23 a 38 hasta el 23 de octubre. Lo que refleja una mayor participación de las familias en el retorno a los servicios.

CAIPIS por región. cortesía

¿Cuáles son los CAIPI habilitados por provincia y comarca?

El MIDES detalló la distribución de los 62 centros habilitados en distintas regiones del país.

Veraguas: Río de Jesús, San Antonio, Eduardo Sánchez, La Colorado, San Francisco, Calobre, Cerro Plata y Primavera.

Chiriquí: Nazareth, Las Lajas, El Retorno, Chispitas del Saber, Gotitas de Amor, Ofelia Esther, Dos Ríos y Tinajas.

San Miguelito: Pasitos al Triunfo, Estrellita, República de Panamá, Gotitas de Lluvia, Los Andes, Ascanio Villalaz, Parusia, CEDECO, Valle de San Martín y Cristo Rey.

Los Santos: Espigadilla, Santo Domingo, Guararé, Llano de Piedra y Llano Largo.

Herrera: Boca Parita y Chitré.

Panamá Centro: MIDES Plaza Edison y Arrullito Mío.

Panamá Oeste: Nuevo Chorrillo, Burunga, Veracruz, Barrio Balboa, La Estancia y Chame.

Coclé: Pueblo Nuevo, La Pintada, Pasitos al Saber, Nuevo Perú, San Antonio, Jaguito y Guabas de Penonomé.

Colón: Providencia, Juan Demóstenes y Palmas Bellas.

Panamá Norte: María Henríquez, Mi Cajita de Sorpresas, Fe y Alegría y Mariana de Vásquez.

Panamá Este: Heydi.

En las comarcas, la distribución es la siguiente:

Guna Yala: Ustupu.

Ngäbe-Buglé: Sueños Felices, Buenos Aires, Rayito de Luz y Kankintú.

Emberá: Lajas Blancas.

Continúa el seguimiento técnico de los CAIPI. cortesía

MIDES mantiene el seguimiento técnico y la comunicación con las familias

El Ministerio de Desarrollo Social mantiene el acompañamiento y seguimiento técnico de los centros, con el propósito de facilitar la normalización de los servicios y verificar que las instalaciones cumplan con las condiciones necesarias para recibir a la población infantil.

Asimismo, la institución refuerza la comunicación con las familias sobre las condiciones de seguridad y la continuidad de los servicios. También promueve actividades socioemocionales, de acuerdo con las guías institucionales, y prioriza la atención de los centros que requieren seguimiento.

Continúa la recuperación de los servicios de atención infantil

El proceso de retorno a los CAIPI representa un avance en la recuperación de los servicios dirigidos a la primera infancia, mientras continúan las evaluaciones técnicas de los centros pendientes.