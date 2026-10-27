Fuertes oleajes y tormentas obligan a evacuar familias en Veraguas

Fuertes oleajes, vientos y tormentas se registraron durante la tarde de este martes 27 de octubre en comunidades de la costa de Veraguas, entre ellas Pixvae, isla Gobernadora y Las Palmas, zonas que también resultaron afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en Panamá.
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Familias afectadas por el terremoto enfrentan fuertes oleajes en Veraguas
En comunidades del sur de Veraguas, los fuertes vientos y las tormentas han afectado los espacios temporales donde se refugian las personas damnificadas.
El fuerte oleaje registrado en la costa representa una preocupación adicional para estas comunidades, que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto del 9 de octubre.
Por el momento, la información proporcionada no precisa cuántas familias han resultado afectadas por las condiciones meteorológicas ni el número de personas que habrían sido evacuadas.