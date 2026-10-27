Veraguas Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 16:25

Fuertes oleajes y tormentas obligan a evacuar familias en Veraguas

Fuertes oleajes, vientos y tormentas afectan comunidades de Veraguas donde familias damnificadas por el terremoto permanecen en refugios improvisados.

Fuertes oleajes y tormentas 

Fuertes oleajes y tormentas 

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Fuertes oleajes, vientos y tormentas se registraron durante la tarde de este martes 27 de octubre en comunidades de la costa de Veraguas, entre ellas Pixvae, isla Gobernadora y Las Palmas, zonas que también resultaron afectadas por el terremoto ocurrido el pasado 9 de octubre en Panamá.

Las condiciones meteorológicas han complicado la situación de las familias que permanecen en carpas y otras estructuras improvisadas, luego de que sus viviendas sufrieran daños a consecuencia de los movimientos sísmicos.

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Familias afectadas por el terremoto enfrentan fuertes oleajes en Veraguas

En comunidades del sur de Veraguas, los fuertes vientos y las tormentas han afectado los espacios temporales donde se refugian las personas damnificadas.

El fuerte oleaje registrado en la costa representa una preocupación adicional para estas comunidades, que todavía enfrentan las consecuencias del terremoto del 9 de octubre.

Por el momento, la información proporcionada no precisa cuántas familias han resultado afectadas por las condiciones meteorológicas ni el número de personas que habrían sido evacuadas.

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