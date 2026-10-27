Universidad de Panamá: pagar a otra persona para hacer el examen de admisión podría tener consecuencias

Examen de admisión - Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá (UP) alertó a los aspirantes de primer ingreso sobre personas que, a través de redes sociales y plataformas digitales, ofrecen realizar las Pruebas de Capacidades Académicas (PCA) en nombre de los estudiantes a cambio de dinero, una práctica que la institución considera irregular y contraria a los principios de transparencia del proceso de admisión.

La Dirección General de Admisión recordó que estas evaluaciones tienen como objetivo medir las capacidades individuales de cada aspirante, por lo que deben ser desarrolladas exclusivamente por quienes desean ingresar a la casa de estudios superiores.

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¿Qué pasa si otra persona realiza la prueba de admisión de la Universidad de Panamá?

La institución advirtió que toda prueba en la que se compruebe la participación de una persona distinta al aspirante será declarada inválida.

TReporta / Archivo

Además, explicó que esta irregularidad podría dar lugar a la aplicación de medidas administrativas o legales, según corresponda.

La Universidad de Panamá reiteró que las pruebas de admisión son personales e intransferibles y que ningún tercero está autorizado a realizarlas en representación de los estudiantes.

Universidad de Panamá advierte sobre ofertas fraudulentas en redes sociales

Ante esta situación, la Dirección General de Admisión recomendó a los aspirantes y padres de familia:

No aceptar ofertas de personas que prometan realizar las pruebas PCA a cambio de dinero.

Evitar pagos a terceros por servicios relacionados con la realización de los exámenes.

Consultar únicamente los canales oficiales de la Universidad de Panamá.

Recordar que las pruebas deben ser realizadas personalmente por cada aspirante.

“La Universidad de Panamá reafirma su compromiso con un proceso de admisión transparente, justo y basado en los méritos y capacidades de cada aspirante”, concluye el comunicado oficial. “La Universidad de Panamá reafirma su compromiso con un proceso de admisión transparente, justo y basado en los méritos y capacidades de cada aspirante”, concluye el comunicado oficial.