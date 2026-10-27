Placas vehiculares en Panamá 2026: Alcaldía anuncia entrega hasta octubre y horarios de atención

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles para retiro las placas y calcomanías vehiculares correspondientes hasta octubre de 2026, en el Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes, ubicado en la ciudad de Panamá. Los contribuyentes cuyo período de renovación corresponde a este mes deberán completar el pago del impuesto vehicular y retirar su documentación.
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¿Cuál es el horario para retirar placas y calcomanías en Panamá?
El Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes mantiene los siguientes horarios de atención:
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Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Sábados: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Además, la Alcaldía de Panamá informó que el próximo sábado 31 de octubre estará disponible el estacionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los contribuyentes que acudan a realizar el trámite.
Requisitos para mantener al día la placa vehicular
La Alcaldía recordó que los contribuyentes cuyo período de renovación corresponde a octubre deben completar el pago del impuesto vehicular y retirar la placa o calcomanía correspondiente.
La institución reiteró la importancia de mantener la documentación vehicular en regla y realizar los trámites dentro del período que corresponde a cada propietario.