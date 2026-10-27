Panamá Nacionales -  27 de octubre de 2026 - 16:55

Placas vehiculares en Panamá 2026: Alcaldía anuncia entrega hasta octubre y horarios de atención

La Alcaldía de Panamá confirmó que las placas y calcomanías hasta octubre de 2026 están disponibles. Conoce dónde retirarlas y los horarios de atención.

Placas vehiculares en la Alcaldía Panamá 2026

Placas vehiculares en la Alcaldía Panamá 2026

Alcaldía de Panamá
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles para retiro las placas y calcomanías vehiculares correspondientes hasta octubre de 2026, en el Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes, ubicado en la ciudad de Panamá. Los contribuyentes cuyo período de renovación corresponde a este mes deberán completar el pago del impuesto vehicular y retirar su documentación.

La entidad indicó que esta disponibilidad permite mantener al día la entrega de placas y calcomanías, facilitando a los propietarios el cumplimiento de sus obligaciones vehiculares.

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¿Cuál es el horario para retirar placas y calcomanías en Panamá?

El Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes mantiene los siguientes horarios de atención:

  • Lunes a viernes: de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

  • Sábados: de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Además, la Alcaldía de Panamá informó que el próximo sábado 31 de octubre estará disponible el estacionamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para los contribuyentes que acudan a realizar el trámite.

Requisitos para mantener al día la placa vehicular

La Alcaldía recordó que los contribuyentes cuyo período de renovación corresponde a octubre deben completar el pago del impuesto vehicular y retirar la placa o calcomanía correspondiente.

La institución reiteró la importancia de mantener la documentación vehicular en regla y realizar los trámites dentro del período que corresponde a cada propietario.

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