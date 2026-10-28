Del café Geisha al chocolate: productos Hecho en Panamá buscan conquistar mercados internacionales

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) acompañó a empresas nacionales durante World of Coffee 2026 , celebrado en el Panama Convention Center, donde presentaron café de especialidad y productos agroindustriales ante compradores internacionales. La participación permitió establecer contactos comerciales y promover el sello Hecho en Panamá como distintivo de la producción nacional.

Café Geisha y chocolates: Empresas panameñas buscan nuevos mercados internacionales

Las empresas participantes forman parte de los programas Agroindustria Competitiva, Mujer Exporta, Emprendedor Digital y Pymexport. Entre ellas, Panamá Exótico presentó café Geisha de Finca El Progreso, en Boquete, en diferentes formatos; Calero y El Guapo identificaron oportunidades para comercializar sus licores de café; y Lembranza exhibió productos elaborados con café de especialidad, incluidas las variedades Pacamara y Geisha.

La Cooperativa de Servicios Múltiples de Cacao Bocatoreña reportó acercamientos con potenciales compradores de Suiza, Alemania y España, mientras que Chocolate Cerro La Vieja estableció contactos con representantes de Suiza, Colombia y España. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, destacó que estos resultados reflejan el trabajo de fortalecimiento y acompañamiento empresarial para facilitar el acceso de los productos panameños a nuevos mercados.

Según la información divulgada por el MICI, World of Coffee 2026 reunió a unos 300 expositores, cafés de más de 17 orígenes, cerca de 60 baristas internacionales y aproximadamente 13 mil visitantes. La institución señaló que continuará impulsando la capacitación, asistencia técnica y promoción comercial mediante sus programas de apoyo a empresas y emprendedores nacionales.