Soná Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 11:02

Entrega de urnas en Veraguas será el 31 de octubre: MINSA explica los requisitos

El MINSA anunció la entrega de urnas con restos cremados en Soná este sábado 31 de octubre. Los familiares deberán presentar su cédula de identidad.

MINSA explica los requisitos

MINSA explica los requisitos

Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que realizará un acto solemne para entregar urnas con restos cremados a familiares de personas sepultadas en los cementerios Municipal de Soná y de Hicaco, en Veraguas. La ceremonia forma parte de las medidas sanitarias adoptadas tras las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico.

MINSA: ¿Cuándo y dónde será la entrega de urnas en Soná?

La ceremonia se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Parque San Isidro de Soná, frente al Palacio Municipal. Según el comunicado, el objetivo es efectuar la entrega de manera digna, respetuosa y ordenada, ofreciendo a las familias un espacio de recogimiento y acompañamiento.

El MINSA solicitó la asistencia del familiar responsable designado para recibir cada urna, quien deberá presentar su cédula de identidad personal y firmar el acta de entrega correspondiente. La convocatoria está dirigida específicamente a los familiares de las personas cuyos restos fueron incluidos en este procedimiento sanitario.

Para consultas y orientación, la institución habilitó el teléfono 512-9315. El Ministerio de Salud expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que el procedimiento se desarrollará con respeto a la dignidad humana y a la memoria de sus seres queridos.

En esta nota:
Seguir leyendo

MINSA activa alerta: falsos inspectores sanitarios se hacen pasar por funcionarios para pedir dinero

Minsa instala el SINPREM para negociar mejores precios en la compra de medicamentos en Panamá

Hospital Cecilio A. Castillero de Chitré reabre consulta externa este lunes 26 de octubre

Recomendadas

Más Noticias