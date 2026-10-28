Entrega de urnas en Veraguas será el 31 de octubre: MINSA explica los requisitos

El Ministerio de Salud (MINSA) anunció que realizará un acto solemne para entregar urnas con restos cremados a familiares de personas sepultadas en los cementerios Municipal de Soná y de Hicaco, en Veraguas. La ceremonia forma parte de las medidas sanitarias adoptadas tras las afectaciones ocasionadas por el reciente movimiento sísmico.

MINSA: ¿Cuándo y dónde será la entrega de urnas en Soná?

La ceremonia se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, a las 10:00 a. m., en el Parque San Isidro de Soná, frente al Palacio Municipal. Según el comunicado, el objetivo es efectuar la entrega de manera digna, respetuosa y ordenada, ofreciendo a las familias un espacio de recogimiento y acompañamiento.

El MINSA solicitó la asistencia del familiar responsable designado para recibir cada urna, quien deberá presentar su cédula de identidad personal y firmar el acta de entrega correspondiente. La convocatoria está dirigida específicamente a los familiares de las personas cuyos restos fueron incluidos en este procedimiento sanitario.

Para consultas y orientación, la institución habilitó el teléfono 512-9315. El Ministerio de Salud expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró que el procedimiento se desarrollará con respeto a la dignidad humana y a la memoria de sus seres queridos.