¿A qué hora salen del trabajo los servidores públicos el 2 de noviembre?

Los servidores públicos tendrán jornada especial este 2 de noviembre.

Los servidores públicos de Panamá trabajarán hasta la 1:00 p.m. del lunes 2 de noviembre de 2026, debido al cierre de las oficinas públicas nacionales y municipales por la conmemoración del Día de los Difuntos.

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La medida fue establecida mediante el Decreto Ejecutivo N.º 26 del 15 de octubre de 2026, que también dispone que la Bandera Nacional permanezca a media asta durante toda la jornada.

¿Qué establece el decreto para el 2 de noviembre?

De acuerdo con la disposición del Gobierno Nacional, las oficinas públicas nacionales y municipales deberán cerrar a partir de la 1:00 p.m. en todo el territorio panameño.

La medida busca conmemorar esta fecha, dedicada al recuerdo y homenaje de los familiares, amigos y seres queridos fallecidos.

Asimismo, el decreto establece que la Bandera Nacional deberá ondear a media asta en todos los establecimientos públicos y privados durante el 2 de noviembre.

¿Qué instituciones deberán mantener sus servicios?

El decreto contempla excepciones para las entidades públicas que, por la naturaleza de sus funciones, deban continuar operando.

Entre ellas se encuentran las instituciones de salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), la Policía Nacional, el Metro de Panamá y otras entidades vinculadas con servicios esenciales.