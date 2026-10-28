SINAPROC advierte sobre posibles lluvias durante los desfiles patrios y pide tomar precauciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) advirtió sobre la posibilidad de lluvias durante los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en Panamá y pidió a las familias tomar precauciones. Su director, Omar Smith, señaló que se mantiene un aviso de vigilancia hasta el 15 de noviembre, según la información proporcionada.

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Recomendaciones de SINAPROC para los desfiles patrios

Smith recomendó que los niños y jóvenes que participen en los desfiles acudan bien alimentados, mantengan una hidratación adecuada y utilicen protector solar ante la exposición prolongada al sol. También mencionó la importancia de contar con algún producto que permita elevar rápidamente la glucosa cuando exista una necesidad médica específica, sin sustituir la orientación de profesionales de salud.

Detallan rutas de los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en la ciudad de Panamá, y la cantidad de bandas que participarán por día en cada ruta. pic.twitter.com/LP0gkhpjKp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

El director de SINAPROC pidió a los asistentes identificar los puestos de primeros auxilios y acudir a ellos ante cualquier malestar o emergencia. Las recomendaciones buscan reducir los riesgos asociados con las lluvias, el calor y las largas jornadas de participación en las actividades patrias.

De acuerdo con las declaraciones atribuidas a Smith, los avisos preventivos podrían mantenerse en determinadas áreas del país, dependiendo de la evolución de las condiciones meteorológicas. Por ello, las familias, delegaciones escolares y organizadores deben prestar atención a los comunicados oficiales antes y durante los desfiles.