Tráfico en La Cabima: accidente deja un solo carril habilitado y MiBus advierte sobre retrasos

MiBus advierte sobre retrasos en rutas que pasan por La Cabima

Un accidente de tránsito registrado a la altura de La Cabima , en Panamá Norte, mantiene un solo carril habilitado para ambos sentidos de circulación, situación que podría generar congestionamiento vehicular y retrasos en el servicio de transporte público, según informó la empresa MiBus.

La compañía advirtió que las rutas que transitan por este sector podrían presentar demoras en sus tiempos habituales de recorrido debido a las restricciones en la vía.

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MiBus advierte sobre retrasos en rutas que pasan por La Cabima

A través de un comunicado, MiBus informó que, debido al accidente, la circulación se mantiene limitada a un carril compartido por los vehículos que se desplazan en ambos sentidos.

.@OficialMiBus informa que debido a un accidente de tránsito a la altura de La Cabima, se habilitó solo un carril para ambos sentidos de circulación, por lo que los servicios que transitan por este punto podrían presentar retrasos en sus tiempos de recorrido. pic.twitter.com/uIXwbZIppe — Telemetro Reporta (@TReporta) October 28, 2026

Ante esta situación, los usuarios del transporte público deberán tomar previsiones por posibles retrasos en los servicios que utilizan esta vía.

Reportan personas heridas y la muerte de un perro

De manera preliminar, trascendió que el accidente dejó personas heridas y provocó la muerte de un perro.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de lesionados ni se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del accidente.

Se espera información oficial de las autoridades correspondientes sobre las afectaciones y el restablecimiento de la circulación vehicular.