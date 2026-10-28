Panamá Norte Nacionales -  28 de octubre de 2026 - 16:54

Tráfico en La Cabima: accidente deja un solo carril habilitado y MiBus advierte sobre retrasos

MiBus advierte sobre retrasos en sus rutas debido a un accidente en La Cabima, donde solo hay un carril habilitado para ambos sentidos de circulación.

MiBus advierte sobre retrasos en rutas que pasan por La Cabima

MiBus advierte sobre retrasos en rutas que pasan por La Cabima

@MiBus
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un accidente de tránsito registrado a la altura de La Cabima, en Panamá Norte, mantiene un solo carril habilitado para ambos sentidos de circulación, situación que podría generar congestionamiento vehicular y retrasos en el servicio de transporte público, según informó la empresa MiBus.

La compañía advirtió que las rutas que transitan por este sector podrían presentar demoras en sus tiempos habituales de recorrido debido a las restricciones en la vía.

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MiBus advierte sobre retrasos en rutas que pasan por La Cabima

A través de un comunicado, MiBus informó que, debido al accidente, la circulación se mantiene limitada a un carril compartido por los vehículos que se desplazan en ambos sentidos.

Ante esta situación, los usuarios del transporte público deberán tomar previsiones por posibles retrasos en los servicios que utilizan esta vía.

Reportan personas heridas y la muerte de un perro

De manera preliminar, trascendió que el accidente dejó personas heridas y provocó la muerte de un perro.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de lesionados ni se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias del accidente.

Se espera información oficial de las autoridades correspondientes sobre las afectaciones y el restablecimiento de la circulación vehicular.

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