Panamá y Guyana, más cerca: Panamerican Network y P&P Insurance unen su experiencia para impulsar negocios en uno de los mercados de mayor crecimiento de la región

Panamerican Network y P&P Insurance firmaron una alianza estratégica exclusiva con un propósito que va más allá de los seguros y las fianzas: servir de puente entre Panamá, el resto de Centroamérica y Guyana, para que las empresas de la región identifiquen oportunidades de negocio, evalúen los riesgos de sus proyectos y lleguen a ese mercado con respaldo y con un socio que lo conoce de cerca.

Guyana atraviesa una etapa de crecimiento sostenido impulsada por sus recursos naturales. Ese dinamismo abre espacio a compañías de la región en sectores como energía, infraestructura, construcción, logística, equipamiento, servicios e insumos. Pero aprovecharlo exige algo más que llegar: hay que entender el entorno regulatorio, las condiciones contractuales y los riesgos propios de cada proyecto.

Ahí está el valor de la alianza. P&P Insurance, con más de 40 años en el mercado guyanés, aporta conocimiento local, relaciones en el país y una lectura de primera mano de cómo se ha desarrollado su economía. Panamerican Network aporta su experiencia en análisis y transferencia de riesgos, su especialización en fianzas y su red de corresponsales en Centroamérica, República Dominicana y Colombia.

En Panamá, Panamerican Network organiza el Congreso Nacional de Contratación Pública y Privada (CONCOP), un espacio que reúne a entidades contratantes, empresas y especialistas para analizar los procesos de contratación, sus garantías y sus riesgos. Esa experiencia en el ecosistema de licitaciones y proyectos es la que la alianza pone ahora al servicio de las empresas que miran hacia Guyana.

Juntas, las dos firmas pueden acompañar a una empresa en cada etapa: la identificación y evaluación de oportunidades de negocio, el análisis de riesgo del proyecto antes de invertir o licitar, la estructuración de las fianzas de licitación, cumplimiento y anticipo, los programas de seguros para la operación y la conexión con actores clave del mercado guyanés. El puente funciona en ambas direcciones: las empresas de Guyana que busquen en Panamá una plataforma regional también encontrarán en la alianza un punto de contacto.

«Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones internacionales», señaló David Román, gerente general de Panamerican Network. Román agradeció a P&P Insurance la confianza depositada y reconoció el trabajo de todo su equipo para hacer posible esta alianza. «Hoy iniciamos una nueva etapa en nuestras relaciones internacionales», señaló David Román, gerente general de Panamerican Network. Román agradeció a P&P Insurance la confianza depositada y reconoció el trabajo de todo su equipo para hacer posible esta alianza.

Vikash Panday, director de P&P Insurance, recordó que ambas organizaciones comenzaron a trabajar juntas hace tres años y que la relación se consolidó durante el último año. Con este anuncio, esa colaboración da un paso más y se convierte en una alianza y sociedad exclusiva entre las dos firmas. «Gracias a nuestra alianza, las empresas panameñas que lleguen a Guyana contarán con un alto nivel de servicio y con una compañía íntegra, con más de 40 años de trayectoria», afirmó. Además, expresó su expectativa de que la colaboración «crezca cada vez con más fuerza».

La integridad, la confianza y la calidad del servicio son la base de esta nueva etapa para ambas compañías.

Las empresas interesadas en explorar oportunidades en Guyana, ya sea para evaluar un proyecto, participar en una licitación o establecer operaciones, pueden contactar a Panamerican Network.

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