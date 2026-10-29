Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 09:30

Jubilados y pensionados cobrarán este viernes: CSS adelanta el primer pago de noviembre

Los jubilados y pensionados de la CSS recibirán este viernes 30 de octubre el depósito correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2026.

jubilados y pensionados de la CSS en noviembre

jubilados y pensionados de la CSS en noviembre

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán este viernes 30 de octubre de 2026 el depósito correspondiente a la primera quincena de noviembre, de acuerdo con la fecha de pago anunciada para los beneficiarios que cobran mediante acreditación bancaria.

El pago se realizará antes del inicio de las festividades patrias de noviembre, permitiendo que los beneficiarios dispongan de sus recursos durante este período.

Contenido de interés:

¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados de la CSS en noviembre?

La fecha indicada para el depósito es:

  • Fecha de pago: viernes 30 de octubre de 2026.

  • Período correspondiente: primera quincena de noviembre.

  • Beneficiarios: jubilados y pensionados de la CSS que reciben sus pagos mediante depósito bancario.

Los beneficiarios podrán verificar la acreditación de sus pagos a través de los canales habituales de sus respectivas entidades bancarias.

Pago de jubilados antes de las Fiestas Patrias

El depósito está previsto para realizarse antes de los días festivos de noviembre, cuando Panamá conmemora importantes fechas patrias.

Los jubilados y pensionados podrán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de la Caja de Seguro Social para conocer cualquier actualización relacionada con el calendario de pagos.

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