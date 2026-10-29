Recolección de basura con GPS y códigos QR: así se podrá monitorear el servicio en Panamá

Conozca detalles sobre la recolección de basura, camiones con GPS y códigos QR.

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, explicó que la iniciativa de la recolección de basura en varios sectores de la ciudad de Panamá incorpora nuevas herramientas tecnológicas para supervisar el servicio y facilitar la participación ciudadana. El proyecto, comenzó el lunes 26 de octubre de 2026, contempla el uso de GPS, cámaras y códigos QR en los camiones recolectores.

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¿En qué sectores se implementa el nuevo sistema?

Según explicó Moreno, el proyecto surgió de una licitación pública dividida en cuatro zonas: tres adjudicadas a empresas privadas y una a la propia Autoridad de Aseo.

Entre las áreas mencionadas para la prestación del servicio figuran San Francisco, Don Bosco, Panamá Norte, Pacora y el sector de la 24 de Diciembre, en Panamá Este. De acuerdo con el administrador, la iniciativa beneficiará a 11 corregimientos.

GPS y cámaras para supervisar los recorridos

Los nuevos camiones recolectores cuentan con sistemas de posicionamiento global (GPS) y cámaras delanteras y traseras, herramientas que permiten monitorear sus desplazamientos y verificar si completan las rutas asignadas.

Moreno indicó que el centro de monitoreo permite dar seguimiento diario y en tiempo real a las operaciones, con el objetivo de identificar posibles incumplimientos y detectar los puntos donde sea necesario reforzar la recolección.

“Son 11 corregimientos del distrito capital que se benefician con este nuevo sistema, en el cual hay bastantes bondades, fue un pliego que se hizo muy robusto, tratando de cubrir todas las aristas que conlleva una recolección de desechos que es bastante complicada”, Ovil Moreno,… pic.twitter.com/b5u9sYYBr6 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 29, 2026

¿Cómo pueden los ciudadanos reportar fallas en la recolección?

La comunidad también podrá involucrarse en la supervisión del servicio mediante los códigos QR instalados en los camiones. A través de esta herramienta, los usuarios podrán consultar información relacionada con los horarios y la prestación de la recolección, además de comunicar sus observaciones.

En caso de detectar que el servicio no se cumple según lo establecido, los ciudadanos podrán presentar sus reportes mediante la plataforma habilitada o llamar a la línea 311.

Moreno destacó que la participación de los residentes será importante para identificar problemas y facilitar que las autoridades den seguimiento a las quejas.

¿Qué pasará con la recolección de basura en San Miguelito?

En cuanto a San Miguelito, el administrador señaló que la Autoridad de Aseo mantiene la coordinación con la alcaldía y las juntas comunales para atender la acumulación de desechos.

Según indicó, en este distrito se recogen más de 600 toneladas de basura al día, por lo que las autoridades realizan esfuerzos para mantener el servicio y responder a las necesidades de la población.

Autoridad de Aseo pide colaboración ciudadana

Moreno reconoció que, como ocurre con la puesta en marcha de un nuevo sistema, todavía pueden surgir aspectos que requieran ajustes. Sin embargo, aseguró que las operaciones se revisan diariamente para identificar dificultades y realizar las correcciones necesarias.

Las autoridades también exhortan a la población a disponer adecuadamente de sus desechos y colaborar con la limpieza de las comunidades. La correcta disposición de la basura y el reporte oportuno de las fallas serán fundamentales para contribuir al funcionamiento del servicio.