Metro de Panamá: Línea 1 normaliza su servicio tras falla eléctrica

El Metro de Panamá informó que el servicio de la Línea 1 ya se encuentra normalizado en ambos sentidos y en todas las estaciones, luego de una falla eléctrica registrada durante la mañana de este jueves 29 de octubre de 2026.

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¿Qué ocurrió en la Línea 1 del Metro de Panamá?

La incidencia afectó el tramo entre San Isidro y Villa Zaita, donde un solo tren realizaba el recorrido en ambos sentidos mientras se atendía la situación.

Posteriormente, la entidad confirmó la normalización del servicio para los usuarios que utilizan esta línea del sistema de transporte.

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El servicio de la Línea 1 se encuentra normalizado en ambos sentidos y todas las estaciones



Gracias por su paciencia y comprensión. — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) October 29, 2026

Se recomienda a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales del Metro de Panamá para conocer cualquier actualización sobre el funcionamiento del servicio.