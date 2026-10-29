Agroferias del IMA: conoce los puntos para este viernes 30 de octubre de 2026

Conozca los puntos de ventas de las agroferias del IMA de este viernes 30 de octubre.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 30 de octubre de 2026, con el objetivo de facilitar a los consumidores el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

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Las jornadas se desarrollarán en diferentes sectores del país desde las 8:00 a.m., para que las familias puedan adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.

¿Dónde serán las agroferias del IMA este viernes 30 de octubre?

Estos son los puntos anunciados por el IMA para las agroferias de este viernes:

Chiriquí: cancha comunal de El Alba, en David Este, distrito de David.

Darién: Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste: cancha en calle tercera de Las Huacas, en Vacamonte, distrito de Arraiján.

Veraguas: estacionamientos de Santiago Mall, distrito de Santiago.

Comarca Ngäbe-Buglé: comunidad de Soloy, distrito de Besikó.

Panamá Este: Majé, en la región del Bayano de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá: cancha de la Asociación de Kuna Nega, en Ancón, distrito de Panamá.

Panamá: antigua piquera de buses, en calle sexta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

Aquí están las agroferias del IMA programadas para este 30 de octubre

Verifica las sedes de cada feria

Todas inician desde las 8am

Recuerda llevar bolsa reutilizable

Por un Panamá que consume lo nuestro #ConPasoFirme pic.twitter.com/zBhblo2POf — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 28, 2026

¿Qué deben llevar los consumidores?

El IMA recordó a los consumidores que las agroferias comenzarán a las 8:00 a.m. y que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar las compras.

Además, se recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.