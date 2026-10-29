Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2026 - 09:36

Agroferias del IMA: conoce los puntos para este viernes 30 de octubre de 2026

El IMA realizará agroferias en varias provincias y comunidades del país, con productos de la canasta básica a precios accesibles desde las 8:00 a.m.

Conozca los puntos de ventas de las agroferias del IMA de este viernes 30 de octubre. 

Conozca los puntos de ventas de las agroferias del IMA de este viernes 30 de octubre. 

Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 30 de octubre de 2026, con el objetivo de facilitar a los consumidores el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las jornadas se desarrollarán en diferentes sectores del país desde las 8:00 a.m., para que las familias puedan adquirir alimentos y otros productos de primera necesidad.

¿Dónde serán las agroferias del IMA este viernes 30 de octubre?

Estos son los puntos anunciados por el IMA para las agroferias de este viernes:

  • Chiriquí: cancha comunal de El Alba, en David Este, distrito de David.

  • Darién: Junta Comunal de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

  • Panamá Oeste: cancha en calle tercera de Las Huacas, en Vacamonte, distrito de Arraiján.

  • Veraguas: estacionamientos de Santiago Mall, distrito de Santiago.

  • Comarca Ngäbe-Buglé: comunidad de Soloy, distrito de Besikó.

  • Panamá Este: Majé, en la región del Bayano de Tortí, distrito de Chepo.

  • Panamá: cancha de la Asociación de Kuna Nega, en Ancón, distrito de Panamá.

  • Panamá: antigua piquera de buses, en calle sexta de Don Bosco, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

¿Qué deben llevar los consumidores?

El IMA recordó a los consumidores que las agroferias comenzarán a las 8:00 a.m. y que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal para realizar las compras.

Además, se recomienda llevar bolsas reutilizables para transportar los productos adquiridos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Agroferias del IMA: conozca dónde se realizarán este jueves 29 de octubre

IMA: conoce dónde habrá agroferias este miércoles 28 de octubre

IMA: conoce horario y lugares de las agroferias de este martes 27 de octubre

Recomendadas

Más Noticias